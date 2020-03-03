Eski modelden Oscar’lı oyuncu Timothy Hutton’a tecavüz suçlaması

Hollywood’da yapımcı Harvey Weinstein’la patlak veren cinsel taciz ve tecavüz skandallarının ardı arkası kesilmiyor. ‘Metoo’ hareketiyle kadınların uğradığı tacizleri anlatmasının ardından onlarca ünlü isim de suçlamaların hedefi oldu.

O isimler arasına son olarak ABD’li oyuncu Timothy Hutton katıldı. 59 yaşındaki Oscar’lı aktörün kendisine tecavüz ettiğini öne süren kişi ise Kanadalı eski model Sera Johnston.

Buzzfeed’in haberine göre şimdilerde 50 yaşında olan Johnston, olayın 1983 yılında 14 yaşındayken Vancouver’da gerçekleştiğini iddia etti. O dönem Iceman filminin çekimleri için Kanada’da olan Hutton’la bir restoranda tanıştığını söyleyen Johnston, ünlü oyuncunun kendisi ve arkadaşlarını davet etmesi üzerine kaldığı otele gittiklerini anlattı.

Otelde Hutton’ın da arkadaşlarının bulunduğunu belirten Johnston, bir şeyler içtikten sonra oyuncunun odasına geçtiklerini söyledi. Burada ünlü oyuncunun kendisini öpmeye başladığını ifade eden Johnston, geri çevirmesine rağmen, “Sorun yok, uzun sürmeyecek. İyi olacaksın” dedikten sonra tecavüze uğradığını iddia etti.

‘ARKADAŞI DA İZLEDİ’

Eski model olayı Hutton’ın bir arkadaşının da izlediğini öne sürerken, ünlü oyuncunun avukatından yalanlama geldi. Johnston’ın polise gitmek yerine bir finansal anlaşma hazırlattığını belirten Hutton’ın avukatı, kadının amacının ‘para koparmak’ olduğunu vurguladı.

Buzzfeed’in haberinde 1983 yılında Kanada’da cinsel rıza yaşının 14 olduğu da verilen bilgiler arasında.

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