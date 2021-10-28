Eski New York Valisi Cuomo Yargılanacak

NEW YORK – 11 ayrı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan soruşturma sonrasında istifa eden eski New York Valisi Andrew Cuomo’ya, eski bir çalışma arkadaşının cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla mahkemeye suç duyurusunda bulunarak açtığı davayla ilgili iddianame Albany Bölge Mahkemesi tarafından kabul edildi. Eski Vali Cuomo’nun aleyhine açılan cinsel taciz davasından tutuklanabileceği belirtildi.

Mahkemeye yapılan suç duyurusunun ardından Albany Bölge Savcısı David Soares’ın Cuomo ile ilgili soruşturmayı bir süredir yürüttüğü belirtildi. New York Eyalet Mahkemeleri Sözcüsü, Cuomo’ya cinsel taciz nedeniyle kabahatli olduğu gerekçesiyle ceza davası açıldığını doğruladı. Eski vali aleyhine açılan davadaki cinsel taciz iddiasının geçtiğimiz yılın 7 Aralık tarihinde Cuomo’nun evinde gerçekleştirildiği belirtildi.

63 yaşındaki Cuomo, 10 Ağustos’ta görevinde istifa etmişti. Vali Cuomo, ayrıca kendisine bir siyasi komplo kurulduğunu iddia etmişti.

On yıldır eyalette valilik görevini sürdüren Cuomo’ya aralarında ABD Başkanı Joe Biden’ın da bulunduğu birçok Demokrat partili siyasetçi uzun bir süre istifa etmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

New York Eyalet Başsavcılığı’nın Vali Cuomo hakkında başlattığı soruşturmayı, Rıza Sarraf, Halkbank ve Mehmet Hakan Atilla’nın soruşturmalarına da bakan eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Joon Hyun Kim yürütmüştü.

Beş ay süren soruşmayla ilgili hazırlanan 168 sayfalık rapor 3 Ağustos tarihinde yayınlanmıştı. Vali Cuomo, hakkındaki cinsel taciz iddialarını kabul etmediğini ancak soruşturma sonrasındaki yargı sürecinin aylar süreceğini, eyaletin hem zamanının, hem de parasının boşuna harcanacağını belirterek istifa kararı aldığını ifade etmiş, birinin beline sarılmanın, öpmenin, kucaklamanın ya da şaka yapmanın cinsel taciz olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını söylemişti.