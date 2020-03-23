Eski Real Madrid başkanı Fernando Martin Alvarez corona virüsüne yakalandı

İspanyol AS gazetesi son dakika bilgisiyle verdiği haberde Real Madrid’in eski başkanlarından Fernando Martin Alvarez’in corona virüsü testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Haberde Alvarez’in durumunun ciddi olduğu ifade edildi. Real Madrid’de kısa bir dönem başkanlık koltuğunda oturan Alvarez, Florentino Perez’in ilk başkanlığı döneminde yönetim kurulunda yer alan isimlerden biriydi.

Alvarez, 27 Şubat 2006’da istifa eden Florentino Perez’in yerine başkanlık koltuğuna oturmuş ve 26 Nisan 2006’da beklenmedik bir şekilde yönetim kurulunun kendisinden habersiz seçim kararı almasıyla görevi bırakmıştı. Alvarez daha sonra seçime gireceğini açıklamış ama nihayetinde aday olmamış ve seçimi Ramon Calderon kazanmıştı.

Hatırlanacağı üzere unutulmaz Real Madrid başkanlarından Lorenzo Sanz, corona virüsü nedeniyle 21 Mart gecesi hayatını kaybetmişti.

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