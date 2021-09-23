Eski rektöre 6 yıl hapis cezası

Dicle Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dicle Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç, Aytekin Sır, Sabri Eyigün ve Aslan Bilici hakkında görülen davanın karar duruşması görüldü. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya,

Ayşegül Saraç, Aytekin Sır, Eyigün ve Bilici, SEGBİS yöntemi ile katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında sanıkların cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Yapılan savunmaların ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, eski Rektör Ayşegül Jale Saraç ve Aytekin Sır’ın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken, Sabri Eyigün ve Bilici’nin de beraatine hükmetti.

İLK TÜRBANLI REKTÖR

15 Temmuz’dan sonra Türkiye genelinde başlatılan soruşturma kapsamında YÖK tarafından açığa alınan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç, rektörlük binasında polis tarafından gözaltına alınmıştı. Saraç, Türkiye’nin ilk türbanlı rektörüydü.

VEKİL OLAMADI REKTÖR ATANDI

Prof. Dr. Saraç, 27 Temmuz 2007 genel seçimlerinde AKP’den 8’nci sıra milletvekili adayı oldu. Ancak seçilemeyen Saraç, daha sonra Dicle Üniversitesi rektörü adayı oldu. Rektörlük seçimlerinde aldığı oylarla 3’ncü sırada olmasına rağmen Saraç, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Dicle Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Ayşegül Jale Saraç, bu görevi iki dönemden beri yürütüyor.

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