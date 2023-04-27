Eski rektörün fotoğrafı tartışma yarattı

Kocaeli Üniversitesi eski Rektörü, AKP Kocaeli 1. Sıra Milletvekili Adayı Sadettin Hülagü’nün, Hereke’de bulunan rektörlük konutundan fotoğraf paylaşmaya devam ettiği görüldü.

Kocaeli Üniversitesi’nde 2 dönem rektörlük yapan, AKP ile ilişkilerini oldukça sıkı tutan Prof. Dr. Sadettin Hülagü, rektörlük görevinin ardından “Cumhurbaşkanı Başdanışmanı” ve “YÖK Üyesi” olarak atanmıştı.

Hülagü, Milletvekili listelerinde AKP Kocaeli 1. sıra adayı olarak açıklandı.

Seçim çalışmalarına devam eden Hülagü’nün dün Körfez Hereke’de bulunan Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait konuttan paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti.

KONUTTAN FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Bağımsız Kocaeli’nin haberine göre, Rektörlük görevinden ayrılmasının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen Hülagü’nün bu konutla ağını koparmamış olması akıllara “Konutu boşaltmadı mı?” sorusunu getirdi.

Görev süresinde İzmit merkezde ikamet eden, Sadettin Hülagü, dün konutun bahçesinden fotoğraflar paylaşarak altına “Nihayet havalar ısındı. Ağaçlar ve çiçekler lisanı haliyle merhaba diyor.. Gününüz huzur, bereket ve sağlıkla geçsin..” notunu düştü. Hülagü daha sonra paylaşımını sildi.