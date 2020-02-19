Eski sevgiliden Al Pacino’ya ‘Pinti’ suçlaması

Son olarak bir Netflix filmi olan ‘The Irishman’de izlediğimiz Al Pacino filmin California’daki galasına sevgilisi Metial Dohan ile katılmış ve objektiflere poz vermişti. Dohan ayrılık sonrası İsrail’de yayınlanan bir dergiye konuştu ve kendisinden 36 yaş büyük olan Al Pacino ile olan ilişkisinin neden bittiğini açıkladı.

Dohan dergiye yaptığı açıklamalarda ilişkilerinin bitiş nedeni olarak “O kadar yaşlı bir adamla olmak zor” şeklinde ifadeler kullandı. 79 yaşındaki Al Pacino’yla olan ilişkisinde yaş farkının kendisini zorladığını söyleyen 43 yaşındaki Dohan, “Başlarda bu yaş farkını inkar etmeye çalıştım ama dürüst olmak gerekirse o yaşlı bir adam ve bu yüzden ilişkimiz büyük bir aşkla sürmedi” dedi.

PİNTİ GÖNDERMESİ

Meital Dohan, röportajda kendisine sorulan ‘Birlikteliğiniz sırasında size pahalı hediyeler aldı mı?’ şeklindeki bir soruya “Bana sadece çiçek aldı, kibarca para harcamak istemediğini başka nasıl söyleyebilirsin ki?” şeklinde bir yanıt verdi.

“UMARIM ARKADAŞ OLARAK KALIRIZ”

Yaşanan bu ayrılığa rağmen Pacino’ya saygı duyduğunu söyleyen Dohan, onunla birlikte olmanın kendisi için bir onur olduğunu söylerken “Umarım iyi birer arkadaş olarak kalırız” demeyi de ihmal etmedi.