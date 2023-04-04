49.4 F
Los Angeles
4 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemEski sevgilisi ile erkek arkadaşa işkenceye 145 yıl hapis

Eski sevgilisi ile erkek arkadaşa işkenceye 145 yıl hapis

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay, 10 Eylül 2021 tarihinde Bolu’da meydana geldi. Nakliyecilik yapan Mehmet Cengiz, eski sevgilisi C.D.’yi iş yerinde çalışan yeni erkek arkadaşı N.S. ile sokakta yürürken gördü. Cengiz, yanına taksici arkadaşı Ümit Afat ve Bülent Ö.’yü de alarak C.D. ve N.S.’yi hafif ticari araca bindirdi ve ormana kaçırdı.

CİNSEL İLİŞKİYE ZORLADILAR

İddiaya göre, Mehmet Cengiz ve yanındaki iki kişi ormanda C.D. ve N.S.’yi çırılçıplak soyarak darp edip, cinsel ilişkiye zorladı. Son olarak da C.D. ve N.S.’nin üzerlerine idrarlarını yaptılar. Şüpheliler, C.D. ve N.S.’nin yaşananları anlatmaları durumunda görüntüleri herkese izletecekleri tehdidiyle şehir merkezine bıraktılar.

C.D. ve N.S. durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan üç şüpheliden Mehmet Cengiz ve Ümit Afat tutuklandı, Bülent Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘cinsel saldırı’, ‘kasten yaralama’, ‘yağma’, ‘hakaret’, ‘şantaj’ ve ‘özel hayatın gizliğini ihlal’ suçlamalarıyla dava açıldı.

Davanın karar duruşması Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mehmet Cengiz’e, 87 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 25 bin TL adli para cezası; Ümit Afat’a 55 yıl hapis cezası, tutuksuz sanık Bülent Ö.’ye 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. (DHA)

Gündem
Önceki haber
Burdur’da 4.3 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Sonraki haber
Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul’da çocuk bakımevi açılışına katıldı
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,419BeğenenlerBeğen
16,204TakipçilerTakip Et
3,503TakipçilerTakip Et
7,713TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States