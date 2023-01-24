Eski sevgilisini öldüren Seçil’le ilgili korkunç bir bir iddia daha: 19 yaşındaki Yaren’i de o öldürdü

İstanbul’da 2 Kasım 2018’de ihbar üzerine Başakşehir 2. Kısım Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı’na giden polis ekipleri, 19 yaşındaki Yaren Korucu’yu, göğsünden vurulmuş halde buldu. Genç kadının yanında da tabanca bulundu. Olay polis kayıtlarına intihar teşebbüsü diye geçti.

Hastaneye kaldırılan Yaren Korucu, hayatını kaybetti. Korucunun ablası Gülşen Korucu’nun iddiasına göre, kız kardeşi Yaren, eski erkek arkadaşı Yusuf S. ve Seçil Çiftçi tarafından birlikte öldürüldü.

Korucu, kız kardeşinin boynundaki tırnak izlerinin de Çiftçi’ye ait olabileceğini iddia etti. Semih Sevim’in de Yaren’in ölümüne ilişkin bilgi sahibi olduğu için öldürüldüğünü söyledi.

Yaren Korucu

“OLAY GÜNÜ YUSUF YAREN’İ EVDEN ARABAYLA ALIYOR”

Sunucu Gülşen Korucu, “2018 yılında kız kardeşim Yaren, saat 13.30 sıralarında duş alıp evden çıkıyor. Annem balkondan dışarı bakarken Yusuf denilen şahsın evimizin ilerisindeki marketin önünden aldığını görüyor. Annem o an kimseye bir şey söyleyemiyor. En küçük kardeşimiz Gizem, akşam 17.00 gibi Yaren’i arayıp nerede olduğunu soruyor. Yaren, ‘Aşkım 2-3 saat sonra evdeyim, geliyorum’ diyor.

Yarenden saat 17.00’den sonra haber alamadık. Akşam 20.30 gibi kardeşim Gizem aradı, ‘Abla koş, polisler aradı Yaren hastanedeymiş’ dedi. Sonra zaten hastaneye gittik. Yoğun bakım kapısındaki görevlinin gözlerine bakınca Yaren’in öldüğünü anladım. Biz olayı sorduk, Yaren’i nerede bulduklarını sorduk. Bize tam bu noktayı gösterdiler. Birileri görüp ambulansı aramış, silahla kendini göğsünden vurduğu iddia ediliyor. Bu noktada çok beklemiş, madem silahla kendini vurmuş neden kimse duymamış? Bu kız kan kaybından öldü ama olay yerinde 3 damla kan vardı. Bu nasıl iş. Olayın üçüncü günü geldim kamera kayıtlarını araştırmak için ama tam bir kör noktaya bırakmışlar” dedi.

Gülşen Korucu

“YUSUF S. VE SEÇİL ÇİFTÇİ SEVGİLİ OLUYORLAR, TIRNAK İZİ SEÇİLE AİT”

Korucu, “Yaren morga götürülmeden önce baktık ve bacaklarının mosmor olduğunu gördük. Yusuf denilen kişi Yarene şiddet uyguluyormuş, kardeşime çok kötü işler yaptırmış. Bu olayın planlı olduğunu düşünüyorum. Birçok şeyi bildiği için Yareni yok ettiler. Yaren’in telefonunu alıp Yaren’in adına sanki intihar mesajını Yaren yazmış gibi kendi telefonuna mesaj atmış. Seçil Çiftçi denen şahıs bir erkeği öldürdü. Semih’in ailesi bize ulaştı. Seçili mağdurmuş gibi gösterdiler. Yaren, Yusuf’tan ayrılmaya çalışıyordu, Yusuf peşini bırakmıyordu. Yusuf’un ve arkadaşlarının hepsinin ne yaptığını bildiği için sanırım Yaren bunları tehdit ediyor. Bunlar planlı bir şekilde kardeşimi öldürüyorlar. Seçil ve Yusuf sevgili oluyorlar, Yaren’i ortadan kaldırmak için birbirlerine yardım ediyorlar. Yaren’in boynundaki tırnak izinin Seçil’e ait olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Yusuf S.

“TEHDİT EDİYORDU, SEMİH’İ ORTADAN KALDIRDI”

Gülşen Korucu, “Kardeşimizin olayı takipsizlik alsa da peşini bırakmadık çünkü olayın cinayet olduğunu biliyorduk. Seçil, Yaren olayını anlatmak için önce 15 bin sonra 150 bin lira para istedi. Kardeşim öldürüldü ertesi günü Yusuf ve Seçil Ağva’ya tatile gittiler.

Yusuf, Seçil’e, olay günü hep birlikteydik demesini istemiş yalancı tanıklık yapmasını istemiş. Seçil geceleri kardeşimi arayıp, ‘Yaren’in can çekişmeleri, inlemeleri gözümün önünden gitmiyor’ diyordu.

Seçil’in Yaren’in ölüm nedenini Semih bildiği için Semih’i öldürdüğünü düşünüyoruz. Semih, Yaren’in öldürüldüğü yıl 2018 yılı Kasım ayında Seçil ile tanışıyor. Muhtemelen Seçil alkollüyken Semih’e Yaren’i öldürdüklerini anlattı. Son zamanlarda bence Semih, Seçili Yaren olayı ile ilgili tehdit ediyordu, Yaren olayı duyulmasın diye Semih’i ortadan kaldırdı” dedi. (DHA)