Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in Kovid-19 nedeniyle serbest bırakılması için gösteri düzenlendi

HARTUM (AA) – Sudan’da geçen yılki askeri darbenin ardından tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in destekçileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle devrik liderin serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Beşir taraftarları, Kovid-19 'un bulaşma riski nedeniyle eski Cumhurbaşkanının serbest bırakılması için başkent Hartum'da eylem yaptı.

Güvenlik güçleri grubu dağıttı, bazıları Kovid-19 nedeniyle getirilen gösteri yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Görgü tanıkları, başkent Hartum'un yanı sıra bazı eyaletlerde de yüzlerce kişinin Beşir’in serbest bırakılması için sokaklara çıktığını ifade etti.

Sudan hükümeti, Kovid-19 nedeniyle Beşir taraftarlarını gösteri düzenlenmemesi konusunda uyarmış, asker ve polis, bazı noktalarda önem almıştı.

Sudan’da eski iktidar partisi Ulusal Kongre (UKP), çarşamba günü, eski genel başkanlarından Ahmed Harun’un cezaevinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurmuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in 30 yıllık iktidarı, 11 Nisan 2019’daki darbeyle sona ermişti. Beşir’in lideri olduğu UKP kadrosundan 23, asker ve sivillerden de 32 kişi, dönemin Askeri Geçiş Konseyi’ni devirme girişiminde bulundukları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Devrik lideri, yolsuzluk ve yasa dışı döviz bulundurmaktan 2 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, 70 yaşından büyük olduğu gerekçesiyle cezasını rehabilitasyon merkezinde çekmesine hükmetmişti. Beşir, 1989 darbesiyle anayasal düzeni bozmakla da suçlanıyor.

Sudan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede şu ana kadar 592 Kovid-19 vakası görüldü. Salgın nedeniyle 41 kişi hayatını kaybederken 52 kişi iyileşti.