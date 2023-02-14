Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban tekrar tutuklandı

Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin eski Rektörü Ünsal Ban ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan yürütülen soruşturma kapsamında alınan MASAK raporları ve toplanan diğer delillere dayanılarak şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban, Ahmet Karakaş, Bülent Gürkan, İsmail Erdoğan, Levent Yurdakul ve Soner Gökten’in tutuklanma talebiyle dün sorgu hakimliğine sevk edildiği belirtildi.

Şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban ve Ahmet Karakaş’ın söz konusu suçtan sulh ceza hakimliğince tutuklandığı, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

Öte yandan eşinin özel görüntülerini suç örgütü elebaşı Sedat Peker ile paylaştığı gerekçesiyle Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edilen Ünsal Ban, dünkü celsede tahliye edilmişti. (AA)