Eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FANATİK’e konuştu!

Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun istifası ve alınan olağanüstü kongre kararında süreç ilerliyor.

Ertuğrul Doğan liste yapıyor

Kongre sürecine giren Trabzonspor’da adaylığını ilk olarak duyuran isim Ertuğrul Doğan olmuştu. Fırtına’nın yeni başkan adayı şimdiden kolları sıvadı. Liste çalışmalarına başlayan Doğan’ın maddi yönden güçlü isimlerle görüşmeler yaptığı ve sponsorlar için de çalışma içerisine girdiği ifade edildi. Doğan, listeyi şekillendirdikçe bu konuda duyurular yapacak.

Ağaoğlu karar aşamasında

Yeniden aday olacağı iddia edilen başkan Ahmet Ağaoğlu, yoğun baskı altında. İstifa eden Ağaoğlu’na camianın ileri gelenleri tarafından yoğun bir destek olduğu ifade edilirken deneyimli futbol adamının kısa süre içerisinde kararını verip bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapması bekleniyor. Ağaoğlu’nun aday olma ihtimaline kesin gözle bakılıyor.

‘Maddi anlamda destekler sağladı’

Kongre sürecine giren Trabzonspor’da eski başkanlardan İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. FANATİK’e konuşan Hacıosmanoğlu, “Maalesef başarıyı da başarısızlığı da paylaşmıyoruz. Tarihi bir şampiyonluk yaşadık ancak sonrasında doğru adımlar atılmadı. Yine de bu yönetime destek verilmeliydi artık olan oldu. Şimdi ne yapılabilir ona bakmalıyız. Ertuğrul Doğan adaylığını açıkladı, genç ve istekli bir kardeşimiz. Maddi anlamda da kulübe son 5 yılda büyük destekler sağladı. Başaracağına dair inancı var ki aday oldu, o zaman biz de desteklemeliyiz” dedi ve ekledi:

‘İsim yapmak için öne çıkmasınlar’

“Trabzonspor’u doğru temsil edecek, maddi ve manevi katkı sağlayacak isimlerden bir yönetim oluşmalı ve tek liste ile seçime girmeliyiz diye düşünüyorum. İsim yapmak için kimse öne çıkmamalı, bu kardeşimiz 5 yıldır işin içinde ve sorunları iyi biliyor. Trabzonspor’un zaman kaybedecek durumu yok.”

‘Ağaoğlu’na destek verenler kaybolur’

“Ahmet Ağaoğlu şampiyon başkandır, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben aday olacağını düşünmüyorum. Baskı yapan bir kesim var. Ancak o kesim, destek sözü verip sonra ortadan kaybolur. Bu yıllardır böyle. Trabzonspor’un kamburu onlar. Başkan istifa etti ve bir anlamda adaylığı düşünmediğini gösterdi. Kongreye kadar götürseydi, aday olabilir derdim. Ancak istifa etmek ‘ben bu defteri kapattım’ demek.

FANATİK ÖZEL / Ömer Necati Albayrak