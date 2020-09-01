Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki: “BAE, İsrail-ABD mandası haline geldi”

TUNUS (AA) – Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "İsrail-ABD mandası haline geldiğini" savundu.

Merzuki, Facebook sayfasından İsrail ile BAE arasındaki normalleşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Normalleşmenin iki savaşan ülke arasında olacağını belirten Merzuki, İkinci Dünya Savaşı sonrası Fransa ve Almanya arasında ilişkilerin normalleşmesi örneğini verdi.

Merzuki, İsrail-BAE ilişkilerine ilişkin, "Ne zaman BAE'nin İsrail ile normal ilişkileri vardı? Ne zaman savaştılar?" diye sordu.

İsrail-BAE anlaşmasının normalleşme olarak tanımlanamayacağını vurgulayan Merzuki, "Öyleyse, bugün olanlar yanlış tanımlanıyor. Bunun adına normalleşme değil, manda demeniz gerek." ifadelerini kullandı.

Merzuki, "BAE, İsrail-ABD mandası haline gelmiştir. Suriye de benzer bir şekilde İran-Rus mandası altındadır. Suudi Arabistan, ABD mandasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

BAE'nin "mandayı kabul etmesinin nedeni" hakkında Merzuki, "Ambargo nedeniyle bölgede savaş çıkarmak isteyen İran'ın giderek artan tehlikesinin ilk kurbanı BAE oldu." yorumunda bulundu.

– İsrail-BAE normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedilmişti.

Anlaşmanın duyurulmasının ardından İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen de geçen hafta ilk kez resmi bir şekilde Abu Dabi'ye giderek, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun Bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

تونس / يسرى وناس / الأناضول

اعتبر الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، أن الإمارات باتت "من الآن فصاعدا محمية إسرائيلية أمريكية"، وذلك عقب اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي.

وأوضح المرزوقي في تدوينة نشرها عبر صفحته على "فيسبوك" الثلاثاء، أن التطبيع هو "عودة العلاقات الطبيعية بين دولتين متحاربتين من نفس الوزن، مثلا التطبيع بين فرنسا وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية".

وتساءل مستنكرا: "متى كانت للإمارات علاقات طبيعية مع إسرائيل، ومتى كانتا في حرب أو من نفس الوزن عسكريا وسياسيا وحتى اقتصاديا؟".

وأجاب: "ثمة إذن خطأ في توصيف ما يحدث الآن. قولوا حماية، ولا تقولوا تطبيع، وبصفة أدق حماية معلنة بعد أن كانت مقنعة لسنوات".

وحول السبب في طلب الإمارات هذه الحماية وإشهارها، وفق رأيه، أرجع المرزوقي ذلك إلى "الخطر المتعاظم من إيران التي قد لا تجد حلا لتفاقم حصارها غير حرب إقليمية تكون الإمارات ضحيتها الأولى".

كما أرجع المرزوقي طلب هذا البلد الخليجي الحماية الإسرائيلية إلى ما اعتبره "شعور حاكم أبوظبي (محمد بن زايد) بتعثّر وكالته لتدمير الربيع العربي وهو في وضع استنزاف مالي لدعمه الانقلاب المصري واستنزاف عسكري ومالي لدعمه الانقلابيين والمتمردين في ليبيا واليمن".

واستطرد: "الإمارات إذن من الآن فصاعدا محمية إسرائيلية أمريكية تلحق بسوريا المحمية الإيرانية الروسية، والسعودية المحمية الأمريكية وغدا لبنان… والحبل على الجرار في إطار انهيار النظام العربي وعودة زمن ملوك الطوائف في الأندلس الذين كانوا يضعون ممالكهم المتهالكة تحت حماية ملوك الأسبان لمجرد سكنى قصورهم أطول فترة من الزمان".

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وترفض أبوظبي انتقادات واسعة موجهة إليها، وتقول إن التطبيع مع إسرائيل هو قرار سيادي إماراتي.

وحذر المرزوقي في تدوينته، من "خطورة المراهنة على الحماة الأجانب وتجاهل أهدافهم الحقيقية".

وقال: "لا ضرورة للعودة للتاريخ القديم (للتأكد من خطورة هذه المرة)، فقط للثمانينات (من القرن الماضي) وللاستراتيجية التي عبّر عنها بكل وضوح (وزير الخارجية الأمريكي الأسبق) هنري كيسنجر وأتت اكلها: اضرب إيران بالعراق والعراق بإيران وكل الربح لنا".

وأضاف: "نحن اليوم في نفس السياق: ضرب العرب بإيران وضرب إيران بالعرب وكل الربح لإسرائيل".

وتساءل المرزوقي: "من سيوقف هذا السيناريو الشيطاني على الأقل لحماية دولة وشعب الإمارات من نزيف المال والشرف وربما من حرب مدمرة لا ناقة لهم فيها ولا جمل؟".

والإثنين، هبطت أول طائرة إسرائيلية علنيًا بمطار أبوظبي، ضمن عملية تطبيع هي الأول لدولة خليجية.

وقُوبل اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي بتنديد فلسطيني واسع؛ حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال للأراضي المحتلة عام 1967؛ كما تطالب بأن تعتمد أي عملية تطبيع على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، المنصوص عليها في المبادرة العربية لعام 2002، وليس على قاعدة "السلام مقابل السلام"، التي تنادي بها إسرائيل حاليا.