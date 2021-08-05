Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin: Biden ihanetle suçlanmamalı

Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Ukrayna 24 televizyonuna verdiği demecinde, ABD’nin Ukrayna ile iş birliğinin önemini anladığını, ancak ‘kimseye bir borcu olmadığını’ belirterek, Washington’un her şeyden önce kendi çıkarlarını düşündüğünü kaydetti.

Klimkin, “Ukrayna sadece bizi ilgilendiriyor. Biden, Amerikalılar tarafından ABD çıkarlarını savunsun diye seçildi. Dolayısıyla sürekli ‘ihaneti’ işleyerek Biden’in bizi sattığını söylemeye gerek yok” dedi.

Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına ilişkin ABD ile Almanya arasında varılan anlaşmanın detaylarının çok az kişi tarafından bilindiğine vurgu yapan Klimkin, bu anlaşmanın gelecekte Washington’a manevra yapma fırsatı verecek yönleri olduğuna dikkat çekerek, Biden’ın ihanetle suçlanmasının mantıklı olmadığını ifade etti.

Klimkin ayrıca, hem uzmanların hem de ABD yönetiminin Kuzey Akım-2’nin tamamlanmasının kaçınılmazlığını anladığını da sözlerine ekledi.

Daha önce, Almanya ve ABD, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin uygulanması için 2024’ten sonra Ukrayna üzerinden transit geçişin devam etmesinin sağlanması gerektiğini belirten ortak bir bildiri yayınlamıştı. Berlin ayrıca, Kremlin’in enerji ihracatını silah olarak kullanması durumunda, Moskova’ya karşı yaptırımlar uygulanacağı uyarısında bulunmuştu.