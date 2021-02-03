Eski UNIFIL Sözcüsü Timur Göksel Kovid-19 nedeniyle vefat etti

BEYRUT (AA) – Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) eski Sözcüsü Timur Göksel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Beyrut'taki diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Lübnan'a 1979 yılında UNIFIL'in ilk sözcüsü olarak gelen ve 23 yıl boyunca bu görevi başarıyla sürdürdükten sonra başkent Beyrut'a yerleşen Göksel, Kovid-19 ve diğer bazı rahatsızlıklarından dolayı Beyrut Amerikan Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir tedavi görüyordu.

Evli ve 2 çocuk babası 79 yaşındaki Göksel, dün gece Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

UNIFIL'deki görevinden emekli olduktan sonra Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde yıllarca eğitim veren Göksel, Lübnan ve bölgenin hem siyasi hem askeri stratejisti olarak biliniyordu.

Cenaze işlemlerini yakından takip eden Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, naaşın toprağa verileceği yere ilişkin Göksel ailesinin kararını bekliyor.

– UNIFIL'in kuruluşu

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.