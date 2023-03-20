Eski vali kaybetti, Danıştay HES’i iptal etti

Eski Vali Selahattin Akyurt’un sahibi olduğu Akyurt Enerji Üretim A.Ş tarafından Hanlı Deresi üzerine “Hanlı Regülatörü ve HES” kurulması için ÇED olumlu raporu alıp bölgede çalışmalara başlamış ve 28 köyde yaşayan vatandaşlar bir araya gelerek Rize İdare Mahkemesine ÇED olumlu kararının iptali için dava açmıştı.

Bölge halkının itirazlarını haklı bulan mahkeme ÇED olumlu kararını iptal etmiş ve yöre halkı bu kararı horonla kutlamıştı. Ancak eski Vali, bir kez daha ÇED gerekli değildir raporu alarak çalışmalara devam edince, vatandaşlar iptal istemiyle yeniden dava açtı. Rize İdare Mahkemesi’nden sonuç alamayan davacılar, dosyayı Danıştay’a taşıdı.

BÖLGE HALKININ SU HAKKI DEĞERLENDİRİLMEMİŞ

Dosyada inceleme yapan Danıştay 6. Dairesi kararında, halkın kadim su hakkı dikkate alındığında her iki davanın benzer nitelikte olduğuna, projenin farklı bir proje olmadığına, şirketin projedeki eksiklikleri gidereceği yönündeki beyanlarının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti.

Danıştay 6. Dairesi, karar düzeltme yolunu da kapalı tutarak Hanlı HES projesinin yapımının durdurulmasına ve projesinin kesin iptaline kararı verdi. Danıştay’ın kararı bölge halkı tarafından sevinçle karşılanırken, “Bizler yapmayın hukuki süreç tamamlansın diye defalarca açıklamalarımızda belirttik. Şimdi yargının verdiği kararı yürütmenin uygulayıp derenin suyunu yatağına bırakmasını bekliyoruz” diye konuştu.