Eski veteriner işleri müdürü, hayvanların şah damarını kesiyormuş

AKP’li Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla açılan davada mahkeme, 4 kamu görevlisine iyi hal indirimi uygulanarak görevi kötüye kullanma suçunun alt sınırından 5 ay hapis cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti. Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesine yapılan itiraz sonrasında şüpheliler hakkında yargılama yeniden başladı.

Evren DEMİRDAŞ

AKP‘li Elazığ Belediyesine bağlı geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezinde hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla Elazığ Belediyesi eski Veteriner İşleri Müdürü Vesile Tutcugil’in aralarında bulunduğu 4 kişiye 5 ay hapis verilmiş hükmün açıklanması geriye bırakılmıştı.

Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesine sanıklar müdafisinin yaptığı itiraz sonucunda sanıklar hakkında Elazığ 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılama yeniden başladı. Davayı hayvan hakları savunucuları ve birçok avukat takip etti. Mahkemede, sanıklar dinlendi. Verilen ifadelerin ardından mahkeme başkanı davayı 7 Şubat 2023 tarihine erteledi.

“HAYVANLARIN ŞAH DAMARINI KESTİĞİNE ŞAHİT OLDUM”

Elazığ Belediyesi’nde veteriner işleri eski müdürü sanık Fikret Gürocak, mahkemede verdiği ifade de kendinden sonra gelen eski veteriner işleri müdürü Vesile Tutcugil ile çalıştığı dönemde birçok hayvanın tedavisini yarıda bıraktığını iddia etti.

Gürocak, “Öncelikle dosyada yer alan görüntülerin doğru olduğunu belirtmek isterim. Ne yazık ki barınaktaki sistem o dönem tam oturmamıştı. Ayrıca daha sonrasında sağ ve hasta hayvanları ayırdık. Ayrıca dosyaya avukatım, benim dönemimdeki görüntüleri ekledi. Benim dönemimde her yer tertemizdi. Bu dosyadan sonra görev yerim değiştirildiği için olan usulsüzlüklere daha fazla müdahale etmem mümkün olmadı.

Görev yerim 2019’da değiştirildi ve Zabıta Müdürlüğüne geçtim. Ancak daha sonra tekrar bu kuruma başhekim olarak geldim. Kuruma geri döndüğümde artık gördüklerime dayanamadım. Vesile hanımla çalıştığımız dönemde birçok hayvanın tedavisini yarıda hatta bazı hayvanların tedavisine hiç başlamayıp şah damarlarını kestiğine şahit oldum. Bir hayvanın şah damarını kesmek demek o hayvanın en az bir saat can çekişerek ölmesi demektir. Vesile hanımı bu konuda birçok kez uyardım ne yazık ki hiçbir etkisi olmadı” diye konuştu.

“RÖNTGEN CİHAZLARLARININ PARÇALARINI BİR FİRMAYA GÖNDERMİŞ”

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullarını yaşanan sorunlarla ilgili görüştüğünü belirten Gürocak, “Vesile hanımın görev yeri değiştirildi. Benim görev yerim değiştirildikten sonra bu kuruma tekrar başhekim olarak görevlendirildim ve döndüğümde kurumdaki röntgen cihazının üç ana parçasının eksik olduğunu gördüm.

Konuyu ekip arkadaşlarıma sorduğumda Vesile hanımın bu parçaları Antalya’da adını bilmediğim bir firmaya belediye çalışanlarının nakliyesiyle gönderdiğini öğrendim. Bu bilgiyi bana Hasan Hüseyin Doğan verdi. O parçalar yaklaşık 25 bin Euro değerindeydi. Ancak üç senedir hala o parçalardan haber yok. Şuan hala makine çalışamaz durumda. Bu nedenle zaten üç yıldır hayvanların tedavisi edilmesi mümkün olamamaktadır” kaydetti.

“O ŞEKİLDE YAŞAMASI ZULDÜ”

Gürocak’ın ifadesinin ardından suçlamalara cevap veren Vesile Tutcugil, “Bir vaka var, gücüm yetmiyordu hayvana. Fikret beyden yardım istedim. Onun da gücü yetmedi ve hayvan acı çekerek yaşamasın diye ana damarı kesmek zorunda kaldım.

Can almak kolay bir şey değil. Evimde 11 hayvanla yaşıyorum ben. Benim için çok ağır. Buraya ne için geldiğimi bilmiyorum. Allah şahit ben isteyerek yapmadım. Ben üç buçuk yıl uyku uyumadım. O şekilde yaşaması hayvana zuldü, bu sebeple o esnada hayvanın ana damarlarından birini keserek ölmesini sağladım. Hayvan anestezi altındaydı” dedi.

“BU KADAR ACI TABLOLARIN ÇIKABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDUK”

Mahkeme sonrasında adliye önünde açıklama yapan hayvan hakları savunucusu ve veteriner Türkan Ceylan, “Bugün duruşmadan çok acı anlar yaşadık. Çünkü sanıklardan biri hayvanların şah damarını keserek öldürdüğünü itiraf etti diğer sanık da bunu kabul etti. Duruşmada en acı gelen yer burasıydı.

Binlerce hayvanın katledildiği sanıklar tarafından itiraf edildi. Elazığ Belediyesi’nde müdürlük yapmış birinin böyle bir itirafı söz konusu oldu. Bu çok acıdır ki Türkiye’deki barınakların genel durumu tam gösteren ifadeydi. Biz bu kadar acı tabloların çıkabileceğini düşünmüyorduk. Daha kötüsü olmaz derken şimdi de bugün hayvanların şah damarlarının kesilerek öldürüldüğüne şahit olduk. Bu davadan artık ceza çıkmama gibi bir durum olmayacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“BARINAĞIN ŞARTLARI HALA İYİLEŞTİRİLMEDİ”

Hayvan hakkı ihlali davası devam etmesine rağmen belediyedeki barınakta şartların iyileştirilmediğini belirten Avukat Kader Arat ise, “Elazığ barınağında her ne kadar burada dava görülüyor olsa da biz önceki duruşmalardan sonra arkadaşlar tekrar barınağa gitti ve burayla ilgili tekrardan suç duyurusunda bulunuldu. Bu dava devam ederken hala barınağın şartları iyileştirilmedi.

Elazığ Cumhuriyet Savcılığın soruşturmasında tekrar suç duyurusunda bulunduk ama valilikten soruşturma izni verilmedi nedeni yeni işlenen suçların üzeri örtülmek için. Biz bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bozma kararında da zincirleme suç hükümlerinden bahsedilmiş yani aldıkları cezanın artırılma ihtimali var. Biz burada soruşturma izni duvarını aşmamız gerekiyor. Bütün barınaklarda durum aynı diğer barınakta çalışanlar, gönüllülere buradan çağrıda bulunuyorum, barınaklardaki koşullar kötüyse suç duyurusunda bulunsunlar” ifadelerini kullandı.

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