Eski YÖK Başkanı: Cemaate yakın birini başkan yapmak buna davetiye çıkarır

Eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, KPSS sınavındaki yolsuzlukla ilgili SÖZCÜ’ye konuştu. Özcan, yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy’a ilişkin, “Yeni başkanın cemaatle ilişkisinden bahsediliyor. Cemaate yakın olan birini başkan yaparsanız bu tarz olaylara davetiye çıkartırsınız” dedi. Özcan, yürütülen soruşturmanın geçiştirilebileceğini de söyledi.

KPSS sorularının sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada ön rapora göre 3 sorunun birebir aynı, 10 sorunun benzer olduğu belirlendi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, istifa etmiş yerine Bayram Ali Ersoy getirilmişti. Ersoy’un da paylaşımlarında ölen İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’ndan “Efendi Hazretleri” diye söz ettiği, cemaatin sohbetlerine katıldığı ortaya çıkmıştı.

BU OLAY NE İLK NE SONDUR, DAİMA OLACAK

KPSS’deki yolsuzluk sonucu sınav iptal edilmişti. Eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, SÖZCÜ’ye konuştu:

“Eskiden beri herkes ÖSYM’ye odaklanırdı, herkes bir şeyler almaya, sınavları kazandırmaya çalışırdı. Şimdi yeni bir boyut var. Çalanlar kaynak gösteriyorlar, sorular ve cevapları burada diyorlar.

Bu olay ne ilk ne sondur. Daima olacaktır. Çünkü Türkiye’de insanların bir yerlere gelmesi için en önemli yer devlet kapısıdır. İnsanlar burada güvence arıyorlar. Bunun da yolu bu imtihanlardan geçiyor. O kadar çok asılıyorlar ki inanamazsınız. Kazanamadığı takdirde hiçbir şey olamıyor bu insanlar hayatta. Onun için çok büyük bir önemi var. Bu kadar önemli bir yerde de bu tür yolsuzluklar, çalmalar olur, oluyor. Sınavlarda yolsuzluk yapılması meselesi sadece bize mahsus da değil. TOEFL sınavında bile oldu.”

Özcan, yapılması gerekenin ise sınava olan bağımlılığı azaltmak olduğunu söylüyor. “İş ve eğitim sürecinde onu az kullanacaklar, merkezi sınavları istemeyecekler. Ancak böyle çözülebilir. Bu tür bir değerlendirme sistemi olursa bu yolsuzlukların önüne geçilir” diyen Özcan, Ersoy’un cemaate yakınlığıyla ilgili de uyardı:

“1-2 SENEYE PATLAK VERİR”

“Yeni başkanın cemaatle ilişkisinden bahsediliyor. Cemaate yakın olan birini başkan yaparsanız bu tarz olaylara davetiye çıkartırsınız. Hemen olmaz ama 1-2 sene sonra başka yerlerden patlak verebilir. Öyle bir bağlantısı varsa çok tehlikeli. 2-3 yıla kadar böyle bir olayla karşılaşabiliriz. Yandaşlarını oraya almaya çalışabilir. Yani yeni başkan çok düzgün biri olsa bile bu baskı altında bir şey yapamaz, düzgün çalışamaz.”

Kendi dönemindeki sınav yolsuzluğuna da değinen Özcan, “En büyük KPSS yolsuzluğu 2010’da oldu. Eğitim bilimleri sınavını ben iptal ettim. 3227 kişi galiba çok yüksek puan aldı, 350 tanesi tam puan aldı. Önceki sınavlarla karşılaştırdığımızda olağandışıydı. Bizim dönemimizde sızdırılma oluyordu. Doğuda bir ildeyseniz kapıyı kapatıyorlar, hoca soruları çözüyor, öğrenciler de kopya ediyorlardı. Doğudaki sınav sonuçlarını karşılaştırın bakalım. İçeriden verilere ulaşmaya başladılar. Daha da sofistikeleşti, kablo yardımıyla bilgisayara bağlayarak olduğu gibi aldılar her şeyi. Sonra daha da ileri gittiler, bağlantı falan da uğraşmadılar dışarıdan kaynak gösterdiler. Geldiğimiz yer budur.

BİRİLERİNE DOKUNDUĞU ZAMAN DURURLAR VE GEÇİŞTİRİRLER

Cemaat bağlantısı olan birini başa getirirseniz bu işler devam eder. Ki bunu yaptılar. O dönem ki soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı da cemaatçi çıkmıştı. Biz sağlıklı sonuç beklerken ‘Sen ne bekliyorsun?’ dediler bana. O da o gruba mensupmuş.”

Özcan son olarak şu anda yürütülen soruşturmaya dair de “Çok derinlere gitmezler. Birilerine dokunduğu zaman dururlar ve geçiştirirler diye düşünüyorum. Kapatılmaya çok müsait bir durum var” dedi.

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