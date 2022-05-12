Eskimeyen vaat – Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “Eskimeyen vaat” başlıklı 12 Mayıs 2022 tarihli köşe yazısını buradan dinleyebilirsiniz.

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Eskimeyen vaat – Yılmaz Özdil

Asrın liderimiz yine “inşaat müjdesi” verdi, yüzde sıfır bilmemkaç faizle konut kredisi dağıtacaklarını açıkladı.

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Millet ucuz ekmek kuyruğundayken hâlâ inşaattan bahsediyor filan deniyor ama, asla küçümsenmemesi gereken bir vaattir bu.

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Çünkü…

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Nerede bir inşaat çukuru varsa, nerede temel kazısı yapan bir iş makinesi varsa, etrafına şöyle bir bakın lütfen… Kepçenin çamurlu toprak çıkarmasını adeta büyülenmiş gibi seyreden en az 50 kişi vardır.

Sayın ahalimiz girmesin diye inşaat sahalarını yüksek panolarla duvar gibi çevirirler ama, nafiledir, istersen Çin seddi yap, o panoların arasında iki santimlik çatlaklar bulup, oraya gözünü dayayıp, sanırsın Angelina Jolie striptiz yapıyor, illa içeriye bakarlar.

Hiç unutmuyorum, Ankara metrosunun inşaat çalışmaları sırasında özel iskele kurup “seyir terası” yapmışlardı, sayın ahalimiz seyir terasına çıkıyor, inşaat kazısını sindire sindire seyrediyordu.

Televizyonda ana haber merkezi yönettiğim dönemde mesela, kentsel dönüşüm kapsamında beş katlı eski bir binanın yıkım çalışmasını canlı yayında ekrana getirmiştim, kepçe raket gibi yükseliyor, binaya vuruyor, duvarlar gürültüyle yıkılıyor, toz duman kalkıyor filan, bütün olan biten buydu, izlenme rekoru kırdı!

Ertesi akşam ana haber bülteninde, bu büyük habercilik başarısını (!) kaçıranlar için tekrar yayınladım, banttan tekrarının özeti bile aynı oranda izlendi. Yıkım yaptırdığımız bina meşhur oldu, İstanbul’un değişik semtlerinden gelip, yıkım sahasını inceleyenler oldu.

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İnşaat dedin mi, sayın ahalimiz için akan sular durur.

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Akp’nin iktidarını oturttuğu temel, işte bu yüzden inşaat temelidir.

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Maneviyat hamasetiyle politika yaparlar ama, aslında bütün iktidar başarıları, sayın ahalimizin dünyevi zafiyetleri üzerine kuruludur.

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24 milyon hane var.

14 milyon hane, kendi sahip olduğu evde oturuyor.

4 milyon hane, kiracı durumunda ama kira ödemiyor, ailesinin sahip olduğu evde oturuyor.

Elbette istisnaları tenzih ederim ama… Milyonlarca hane, her konut kredisi müjdesinde, evinin değerinin kaç paradan kaç paraya yükseldiğini hesap ederek, içten içe mutlu oluyor.

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Asrın liderimiz, muhalefetin zannettiği gibi, evi olmayanlara seslenmiyor, tam tersine, rantı yükselen evsahiplerine sesleniyor.

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Türkiye’de 450 bin müteahhit var.

Bizimle aynı nüfusa sahip Almanya’da sadece 3 bin müteahhit var.

Sırf İstanbul’da, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkedeki toplam müteahhit sayısının beş misli müteahhit var.

Sırf Ankara’da İngiltere’nin yedi misli müteahhit var.

Sırf İzmir’de, Fransa’nın altı misli müteahhit var.

Asrın liderimizin hâlâ kiracılara seslendiği sanılıyor!

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Reklamveren müteahhitleri yalamaktan dilinde pütür kalmayan, karşılığında avanta veya indirimli daire kapan gazetecilerin isimlerini üst üste koysak, gökdelen olur.

Ben iddia ediyorum, Ali Ağaoğlu basın konseyi başkanlığına aday olsun, rekor oyla seçilir.

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İnşaat müjdesi, yüzde sıfır bilmemkaç faizle konut kredisi, hemen herkesin eleştiriyormuş gibi görünüp, can kulağıyla dinlediği, asla küçümsenmemesi gereken bir vaattir.

Yılmaz Özdil

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