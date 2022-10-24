Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde ‘ÖMK’ gerginliği

Eskişehir’de Eğitim Sen, Eğitim İş, TEÇ-Sen ve Anadolu Eğitim Sen başkanları Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ile ilgili Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapmak isteyince müdürlüğün güvenlik amirinin engeliyle karşılaştı. Açıklamanın yasal olmadığını ifade eden güvenlik amiri ile sendika başkanları arasında kısa süreli arbede yaşandı. Sivil polislerin araya girmesiyle sendika başkanları açıklamasını yapabildi.

Kemal ATLAN

Eğitim Sen, Eğitim İş, TEÇ-Sen ve Anadolu Eğitim Sen’in Eskişehir şube başkanları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili basın açıklaması yapmak istedi.

SENDİKA BAŞKANLARININ AÇIKLAMA YAPMASINI ENGELLEMEK İSTEDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde güvenlik amiri olarak görev yapan sivil savunma uzmanı Olcay Yılmaz isimli çalışan, sendikacıların kamu kurumu önünde açıklama yapmasının yasal olmadığını ifade ederek müdürlük bahçesini boşaltmalarını istedi.

Ancak sendika başkanları, güvenlik amirine daha önce Eğitim Bir Sen ve Türk Eğitim Sen başkanlarının müdürlük önünde basın açıklaması yaptığını hatırlatarak basın açıklamasını okumak istedi.

Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, basın açıklamasını okumaya başladığı sırada, güvenlik amiri Yılmaz, açıklama yapmak isteyen Alkan’ı merdivenlerden aşağıya ittirdi. Alkan müdahale sonrası düşmek üzereyken kendisini Eğitim İş Şube Başkanı Hüseyin Yurtman tuttu.

GERGİNLİĞİ POLİS YATIŞTIRDI

Sendika başkanları ile güvenlik amiri arasında daha sonra sözlü tartışma başladı. Araya giren sivil polisler gerginliği büyümeden yatıştırdı. Sendikacılar yaşanan gerginliğin ardandan basın açıklamasını merdivenlerin başında yaptı. Eğitim Sen Şube Başkanı Faik Alkan, kendisini ittiren Olcay Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

“SENDİKAL FALİYETİ ENGELLEMEK SUÇTUR”

Basın açıklamasında 2 Kasım günü öğretmenlerin grev kararı aldığını ifade eden Alkan şunları söyledi:

“Uluslararası sözleşmeler ve iç hukuk süreçleri sendikal bir eylem olan iş bırakmayı yasal güvence altına almıştır. Aksine sendikal faaliyeti engellemek suçtur. Siyasal iktidarın imkânlarından yararlanan, Eğitim Bir Sen ve Türk Eğitim Sen, taraflarını ve saflarını eğitim çalışanlarından yana değil iktidardan yana koymuş durumdadır.

Bugün, ÖMK, 3600 ek gösterge, görevde yükselme konusunda adaletsizlik eğitim çalışanlarını bölmektedir. Son dört yıldır tartışılan, öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren ÖMK düzenlemesine yönelik yoğun tepkilere rağmen geri adım atılmamaktadır.

2 KASIM’DA TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI BİR GÜNLÜK İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPACAK

19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavının derhal iptal edilmeli. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmeli. Tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenleme yapılmalı.

Kamuda mülakat uygulamasına son verilmeli. Ortak taleplerimize yönelik herhangi bir adım atılmaması halinde, 2 Kasım 2022 tarihinde tüm eğitim çalışanlarının katılımı ile bir günlük iş bırakma eylemi yapılacaktır. Buradaki talepler sadece ortak metne imza atan eğitim sendikalarının değil, tüm eğitim emekçilerinin taleplerdir.”

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