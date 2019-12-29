Eskişehir ‘Kanal İstanbul’ için teyakkuzda

Eskişehir’de CHP tarafından Kanal İstanbul’un iptali için imza kampanyası başlatıldı. Hamamyolu Caddesi ve Köprübaşı olmak üzere 2 ayrı noktada düzenlenen imza kampanyasına yüzlerce Eskişehirli destek verdi.

Kanal İstanbul porjesini değerlendiren CHP İl Başkanı Abdülkadir Adar, yapılması planlanan projeye tepki göstererek, “Darboğazda olduğumuz bu dönemde böyle projelere ihtiyacımız yok” dedi.

‘PROJE HAKKINDA BİLİM İNSANLARI KARA VERMELİ’



“Kanal İstanbul sadece İstanbul’un değil memleketin sorunu” diyen CHP İl Başkanı Abdulkadir Adar, Kanal İstanbul projesi için şu sözleri sarf etti:

“Türkiye gündemini yoğun olarak meşgul eden Kanal İstanbul ve cumhurbaşkanının kendi ifadesi ile onun çılgın projesi, ekonominin ciddi sıkıntılar yaşadığı süreçte tekrar su yüzüne çıkarıldı. Ülkenin en önemli gündem maddeleri bir kenara bırakılarak sadece Kanal İstanbul konuşuluyor.”

Proje hakkında karar verecek insanların, alanında uzman bilim insanları olması gerektiğinin altını çizen Adar, ” Bin 500 sayfadan oluşan ÇED raporu hazırlandı. Biz itiraz metnini belirten bir dilekçe hazırlayarak Hamamyolu ve Köprübaşı’ndaki stantlarda bu bildiriyi Eskişehirli halkımızın imzalarına sunacağız” dedi.

TÜRKİYE’Yİ CİDDİ SIKINTILARA SOKACAK

Kanal İstanbul’un ne olduğunu özellikle Montrö anlaşması göz önüne alındığında Türkiye’yi ciddi sıkıntılara sokacağını belirten Adar:

“Ekonominin bu denli sıkıntılı olduğu dönemde bu projeye gerçekten ihtiyaç var mı? Ekonominin dar boğazda olduğu bir süreçte böyle bir projeye ihtiyacımız yok. Bu sadece İstanbul’un değil memleketin beka meselesidir. Toplanan imzaları yarın Çevre İl Müdürlüğüne teslim edeceğiz.”