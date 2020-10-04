Eskişehir OSB'de 8 ayda 37 yatırımcıya arsa tahsisi yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) – DENİZ AÇIK – Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede normalleşmenin başladığı haziran ayından itibaren yaşanan ivmeyle ciddi mesafe alındı.

Yılın 8 aylık döneminde 37 yatırımcıya 765 bin metrekare arsa tahsis edilen OSB'de, eylülde 87 milyon kilovatsaat elektrik tüketildi.

Halihazırda OSB'ye ait 32 milyon 406 bin metrekare alanda faaliyet gösteren 642 tesiste 45 bin kişi çalışıyor.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir'in Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden olduğunu söyledi.

Kentten ciddi miktarda ihracat yapıldığını belirten Küpeli, şöyle devam etti:

"Eskişehir'deki ihracatımızın 2019 yılı rakamları yaklaşık 2,5 milyar dolardır. Eskişehir OSB'deki firmalarımız 2019'da 1 milyar 750 milyon dolar ihracat yaptı. Söz konusu ihracat rakamımızı 2030 yılına kadar 5 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Şu anda bölgede 5 milyar dolarlık bir ciro var. Bunun da 10 milyar dolar seviyelerine çıkartmak için çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda bölgemizde 45 bin kişi çalışıyor. 7-8 yıl içinde istihdam sayısının 75 bin civarında olmasını hedefliyoruz."

Bu seneye çok hızlı başladıklarını ancak Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan itibaren belirsizlik ortamı oluştuğunu anlatan Küpeli, şu bilgileri paylaştı:

"Normalleşmenin başladığı haziran ayıyla birlikte ciddi bir hareketlenme var. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bu sene son 10 yılın yatırım rekorunu kırdık. 8 ayda 37 yatırımcıya 765 bin metrekare arsa tahsisi yapıldı. Pandemi süreci bizi bir miktar etkilese bile haziran ayıyla birlikte normalleşmenin başlaması bizi önceki rakamlarımıza ulaştırdı. Eylül ayı itibarıyla tüm yılların elektrik tüketim rekorunu kırıp 87 milyon kilovatsaate ulaştık."

– "Yatırım sevdalılarını Eskişehir'e bekliyoruz"



Eskişehir OSB'nin 1. Gelişme Bölgesi'nin 4 milyon 840 bin metrekare alana sahip olduğunu aktaran Küpeli, geçen yıldan itibaren bölgede arsa tahsisine başladıklarını bildirdi.

1. Gelişme Bölgesi'nde şu ana kadar 52 firmaya 1 milyon 35 bin metrekare alanın tahsis edildiğine değinen Küpeli, "2023 ya da 2025 yıllarına kadar 4 milyon 840 metrekarelik alanın tahsisini tamamlamış olacağız. Bu bölge tamamlandığında 5 milyon 100 metrekarelik alanımız daha var. Hasanbey Lojistik Merkezi yakınlarında 840 bin ve 580 bin olmak üzeri yeni yerlerimiz bulunuyor." dedi.

Nadir Küpeli, tahsislerin ardından hemen altyapıyı tamamladıklarını vurguladı.

Karma Organize Sanayi Bölgesi olan 1. Gelişme Bölgesi'nin, plastik, metal teknolojileri, havacılık, gıda, makine endüstrisi gibi birçok dalda yatırım aldığını ifade eden Küpeli, "Yatırım sevdalılarını Eskişehir'e bekliyoruz. Arsa ucuz. Mükemmel altyapı hizmetimiz var. Altyapı bedeli gibi hiçbir ücret talep etmiyoruz. Bölgemizde aidat yok. Çok kaliteli enerji altyapımız var. Güvenli bir elektrik ağı oluşturduk. Çağın teknolojileriyle uygun bir şekilde bölgeyi donatıyoruz. Bütün yatırımcıları Eskişehir'in kaliteli iş gücüne ve kaliteli altyapısına yatırım yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.