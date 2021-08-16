Eskişehir ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri afet için bir araya geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından meydana gelebilecek afetlerde kullanılmak üzere geliştirilen ‘Acil İzmir’ mobil uygulaması imzalanan protokol kapsamında artık Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından da kullanılabilecek. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi mobil uygulamanın geliştirilmesine de katkı sağlayacak.

Meydana gelebilecek olası bir afet durumunda mahsur kalan vatandaşlara daha hızlı ulaşılmasını sağlamak ve gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarında görev alacak kişilerin koordinasyonunu sağlamak amacıyla oluşturulan ‘Acil İzmir’ mobil uygulaması imzalanan protokol kapsamında Eskişehir’de de kullanılacak. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mobil uygulama iş birliği için imzalanan protokol için bir araya geldi.

“UYGULAMANANIN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret eden Başkan Büyükerşen, “Tunç Başkanımız, 2020 yılı Ekim ayında İzmir’de meydana gelen depremin ardından, müdahalelerde iletişiminin sağlanmasının önemini anlayarak bu konuda çözüm olabilecek bir uygulamayı hayata geçirdi. Bizler de Eskişehir’de böyle bir felaket durumunda daha hızlı müdahalede bulunabilmek için ‘Acil İzmir’ uygulamasını kullanacağız. Başarılar diliyorum bu uygulamayı daha da geliştireceğinize inanıyorum. Ayrıca Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımız uygulamanın geliştirilmesine de katkı sağlayacak. Diliyorum ki bu uygulamayı kullanmaya hiçbir zaman ihtiyaç duymayız. Belediyemizle iş birliği yapan ve bizleri güzel İzmir’de ağırlayan sevgili başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ediyorum” dedi.

UYGULAMA SAYESİNDE DEPREMZEDENİN DURUMU ANLIK TAKİP EDİLEBİLİYOR

‘Acil İzmir’ uygulaması en yakındaki toplanma alanlarını, uzaklık ve yol tarifi vererek hızlı ve kolay bir şekilde gösteriyor. Ayrıca uygulama sayesinde, depremzedeler ve onlara yardımcı olmak isteyen gönüllü vatandaşların kolaylıkla bir araya gelmesi sağlanıyor.

Bu uygulama aynı zamanda deprem öncesi bilgilendirmeleri de içeriyor ve deprem sonrası vatandaşların ihtiyaç duyduğu her türlü yardımı alabilmesini sağlayacak şekilde tasarlandı. Acil İzmir mobil uygulaması ile olası bir depremde, her depremzedenin durumu anlık olarak takip edilebiliyor ve enkaz altındaki vatandaşların, ekipler tarafından kurtarılana kadar sürekli bilgi akışıyla, hayatta kalması için yapması gerekenler sesli olarak iletilebiliyor.

Bu uygulama sayesinde, şehirde meydana gelebilecek olası bir depremde, enkazda mahsur kalan vatandaşların konumları anında itfaiye ekiplerine ulaştırılıyor ve internete dahi ihtiyaç duymadan ‘bluetooth’ araması ile bulunabilmesi sağlanıyor. Kurtarma ekipleri, enkaz altındaki vatandaşların telefonuna komut göndererek ve siren sesi çaldırarak konumunu tespit edebilmeyi sağlıyor.