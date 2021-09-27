Eskişehir’de 80’den fazla okulda pozitif vaka görüldü

Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, 2 hafta içerisinde 80’den fazla okulda pozitif vaka görüldüğünü belirterek, artık somut adımlar atılması gerektiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı’na son kez seslendiklerini ifade eden Alkan, ders sürelerini 30 dakikaya indirmekle başlanması gerektiğini belirtti.

Kemal ATLAN

2 hafta içerisinde 80’den fazla okulda pozitif vaka görüldüğünü vurgulayan Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, bazı okulların neredeyse yarısının sınıf bazlı karantinaya alındığını açıkladı.

30 DAKİKA DERS SÜRESİ HAYATA GEÇİRİLMELİ

Eskişehir’de okullarda yaşanan vaka sayısındaki artış sonrası eğitimciler Köprübaşı Adalar mevkiinde basın açıklaması yaptılar. Okulları açık tutmak için 18 aydır yaptıkları önerileri kimsenin dikkate almadığını ifade eden Alkan, artık somut adımlar beklediklerini söyledi.

Okullarda vaka sayısının arttığını ifade eden Alkan, öğretmenlerin ve idarecilerin moral ve motivasyonunun kalmadığını vurguladı. Okulların açık kalmasını Eğitim Sen’in en temel politikası olduğunu fakat şartlar düzeltilmeden olmayacağını belirten Alkan, okulların açık kalabilmesi için şu taleplerde bulundu:

* Sınıf mevcutları azaltılmalı, sınıflarda fiziki mesafe ayarlanmalıdır.

* 30 dakida ders süresi hayata geçirilmelidir.

* Okul öncesi öğretmen arkadaşlarımızın ders saatleri azaltılır teneffüs saatleri düzenlenmelidir.

* Havalandırma sorunu çözülmeli, ders sayıları ve saatleri kısaltılmalıdır.

* Servisler denetlenmelidir.

* Okullarda giriş çıkışlar kontrol edilmelidir.

* Müfredat sadeleştirilmelidir.

* Okulların ödenekleri ve yardımcı personel sayıları arttırılmalıdır.

* Yeni öğretmen alımları yapılarak, kalabalık okullarda ikili eğitime geçilmelidir.

* İmam hatip okullarının kontenjanı boştur. Bu okullar akademik okullara dönüştürülmelidir.

SALGINLA BİLİMSEL MÜCADELE YOK

Sağlık Bakanının, Bilim Kurulu toplantısından sonra, ‘okulların asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarcıyız’ demesinin yeterli olmadığını sözlerine ekleyen Alkan, şöyle konuştu:

“Somut adımlar atılmalıdır. Aksi takdirde doğacak acıların sorumlusu Milli Eğitim Bakanlığı’nda olacaktır. Gerçeği aslında Sağlık Bakanlığı da, Milli Eğitim Bakanlığı da gayet iyi bilmektedirler. Ortada şeffaflık yok, bilimsel veriler yok, salgınla bilimsel mücadele yok, sadece toplumu aşı ve PCR başta olmak üzere yapılamayanlar üzerinden karşı karşıya getirilmesi var.

Eskişehir’de 2 hafta içerisinde 80’den fazla okulda pozitif vakalar görüldü. Onlarca sınıf bazlı hatta bazı okulların neredeyse yarısı sınıf bazlı karantinaya alındı. Pansiyonlar kapatıldı. Bunların sorumlusu, sorunların çözümü konusunda, gerekli adımları 18 aydır atmayan, karar almada sıkıntı yaşayan siyasal iktidardır.”

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