Eskişehir’de ağaç katliamı

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Eskişehir Bademlik mevkiindeki yüzlerce ağacın kesilmesine çevreciler tepki gösterdi. Ağaçların yürüyüş yolu ve piknik alanı için kesildiği öne sürüldü.

Kemal ATLAN

Eskişehir Odunpazarı ilçesi tarihi Odunpazarı bölgesindeki Odunpazarı Mezarlığı ile yan yana olan Bademlik mevkiinde yüzlerce çam ağacı, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kesildi.

ÇEVRECİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Şehrin merkezindeki ağaçların, yürüyüş yolu ve piknik alanı için kesildiği öne sürülürken, ağaç katliamına çevreciler tepki gösterdi. Hafta sonu ekiplerini mezarlığın bulunduğu Karapınar Mahallesi’ne seferber eden Orman Bölge Müdürlüğü, genel bakım ve yol açma çalışması başlattı. Ormanlık alanda olası yangınlara karşı ve genel bakım çalışması yazılı bir de pankart asan ekipler, mezarlık içerisindeki ağaçları keserek kamyonlara yükledi.

“RESMEN KATLİAM”

Bölgeden gelen çok sayıda ihbar üzerine harekete geçen Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER) Başkanı Sadık Yurtman, olayın bakım çalışması değil resmen ağaç katliamı olduğunu söyledi.

“ŞEHRİN AKCİĞERİNE HANÇER SAPLADILAR”

Yaklaşık 8 hektarlık alanda ağaçların kesilmesiyle şehrin akciğerine hançer sapladıklarını ifade eden Yurtman, “Karapınar Mahallesi’nde ikamet eden onlarca vatandaşımızdan aynı ihbarı aldık. Çalışmanın başlatıldığı mezarlıktaki yüzlerce ağacın kesildiğine tanık olduk. Genel bakım çalışması adı altında ağaçların kesilmesine bir anlam veremedik.

Halkı fidan dikmek için bilinçlendiren, çağrıda bulunan Orman Bölge Müdürlüğü çalışma değil, ağaç katliamı yapıyor. Ağaçlar korunması gerekirken kesilip, kamyonlarla götürülüyor. Mezarlık içerisinde zaten yürüyüş yolu mevcut. Genç ağaçlar köklerinden ayrılıyor” diye tepki gösterdi.

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