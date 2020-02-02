Eskişehir’de doğalgaz patlaması! Ortalık savaş alanına döndü

Olay, Odunpazarı ilçesi Akcami Mahallesi Cemalciler Sokak’ta meydana geldi. Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hizmet binasının zeminine dolan sular nedeniyle sondaj çalışması yapıldığı sırada doğalgaz boru hattı delindi.

YANGIN ÇIKTI

Sızan doğalgaz patlamaya neden oldu. Sokaktaki bir iş yerinde ağır hasar meydana gelirken, sondaj aracında da yangın çıktı. Patlama sırasında sokakta bulunan Yunus Gültekin (74) başından yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen doğalgaz ekipleri gazı keserken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de patlamanın meydana geldiği alanda geniş güvenlik önlemi aldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Patlamada, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hizmet binasının girişinde ve karşısındaki 2 işyerinde ağır hasar meydana geldi. DHA

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