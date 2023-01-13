Eskişehir’de Halk Ekmek üretimi arttı, kuyruklar azalmadı

Eskişehir’de vatandaşlar piyasaya göre daha ucuz olan Halk Ekmek’e yoğun ilgi gösteriyor. Halk Ekmek Fabrikası 90 binin üzerinde ekmek üretmesine rağmen, Halk Ekmek büfeleri önündeki kuyruklar azalmıyor, aksine artıyor. Belediye daha fazla üretim yapabilmek için yeni fabrika inşaatına başladı.

Hayat pahalılığı vatandaşın cebini yakmaya devam ederken, vatandaşlar ucuz ekmek alabilmek için belediyenin Halk Ekmek büfeleri önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

KUYRUKLAR HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Akaryakıta gelen son zamların etkisi iğneden ipliğe yansırken, vatandaşların alım gücünü de kısıtlıyor. Vatandaşlar her şeyin en hesaplısını almaya çalışıyor. Eskişehir’de fırın, market ve bakkallarda 200 gramlık ekmek 4 liradan satılırken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Tesisleri’nde üretilen Halk Ekmek ise aynı gramajda 2.50 liradan satılıyor.

Belediyenin sattığı halk ekmeğin ucuz olması nedeniyle vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Sayıları her geçen gün artan, hemen hemen tüm mahallelerde yer alan Büyükşehir Belediyesi halk büfeleri önünde, ucuz ekmek almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyor. Oluşan kuyruklar her geçen gün artıyor.







90 BİNİN ÜZERİNDE EKMEK ÜRETİLİYOR

Ekonomik krizle birlikte artan ekmek kuyrukları nedeniyle, Halk Ekmek Fabrikası üretim kapasitesini artırdı. Halk Ekmek Tesisleri’nde her gün 90 binin üzerinde ekmek üretimi gerçekleşiyor. Belediye, her geçen gün artan talebe cevap verebilmek için Ankara yolunda yeni fabrikanın inşaatına başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal projelerinden olan Halk Ekmek, son teknoloji ile donatılmış yeni bir tesis yapıyor.

Ankara Yolu üzerinde yaklaşık 6 bin metrekarelik alanı kapsayan yeni fabrikanın çalışmaları hızla devam ederken, fabrikanın sene sonuna kadar hizmete açılması planlanıyor. Büyükşehir Belediyesi 2001 yılından bu yana Eskişehirlilerin sağlıklı, ekonomik ekmek ihtiyacını karşılayan Halk Ekmek Tesisleri’ni ekmeğe olan yoğun talebi karşılayabilmek için yeniliyor.

Gerek mevcut tesisin kapasitesinin artan ihtiyaca cevap verememesi gerek teknolojisinin eskimesi nedeniyle yeni tesis kurulumu için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

“ÖRNEK EKMEK ÜRETİM FABRİKALARINDAN BİRİ OLACAK”

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Ankara Yolu Yaş Sebze ve Meyve Hali yanında yapımı devam eden Halk Ekmek’in inşaatında incelemelerde bulundu.

İnşaatın son durumu hakkında bilgiler aldı. Halk Ekmek’in sessiz sedasız her gün on binlerce ailenin bütçesine ufak da olsa katkı sağladığını ifade eden Büyükerşen, şunları söyledi:

“Ekmek fiyatlarındaki son artışlar nedeniyle Halk Ekmek’e olan talep önemli ölçüde arttı. Özellikle ekonomik krizin derinleştiği bugünlerde tüm güçlüklere rağmen üretimini arttırarak daha fazla vatandaşımızın yanında olmaya, aile bütçelerine destek olmaya devam ediyoruz. Son 1 yıl içerisinde 15 milyon 453 bin adet somun ekmek üretimi gerçekleştiren Halk Ekmek, ucuz fiyat politikası ile yaklaşık 15 milyon TL’ye yakın bir paranın vatandaşımızın cebinde kalmasına olanak sağlamıştır.

Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda yeni ve modern bir fabrikanın kurulması için yeni tesislerimizin yapımına başladık. Tesis her yönüyle Türkiye’nin örnek ekmek üretim fabrikalarından biri olacaktır. Yeni tesisimiz ekmek üretimiyle Türkiye’nin örnek fabrikalarından biri olacak.

Son teknoloji ile üretilmiş makine ve teçhizatların yer alacağı fabrikamızın günlük üretim kapasitesi 250 bin adet ekmek olacak. Fabrikamızda somun ekmek üretimi için iki hat, roll ekmek çeşitleri ve çeşit ekmek üretimi için bir hat olmak üzere toplam üç hat yer alacak. Öyle sanıyorum ki 2023 yılının başında tesisimiz hizmete başlayacak.”