Eskişehir’de kurulması planlanan kömürlü termik santrale karşı bir zafer daha

Eskişehir’in en verimli topraklarının bulunduğu Alpu Ovası’na yapılması planlanan kömürlü termik santral konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Eskişehirlilerin tepki gösterdiği termik santralin durdurulması amacıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin temyize götürdüğü dava 2020 yılı Mayıs ayında sonuçlanmıştı. Danıştay, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın kararını iptal ederek, kömürlü termik santralin yapımına izin vermemişti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Alpu’ya kurulması planlanan kömürlü termik santral ile ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu.

1. İdare Mahkemesince ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararının hukuka uygun olmadığı sonucuna varıldığını duyuran Başkan Büyükerşen paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Gözümüz aydın Eskişehir! İç Anadolu’nun en verimli tarım arazilerinden biri olan Alpu Ovamıza kurulması planlanan kömürlü termik santrale karşı verdiğimiz hukuk mücadelesinde bir zafer daha kazandık. Belediyelerimiz, TMMOB ve sivil toplum kuruluşları ile sürdürdüğümüz mücadele kapsamında 1. İdare Mahkemesince ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararının hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Eskişehir kıymetlidir.”