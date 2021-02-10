Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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Alaturka Online
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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şirintepe Mahallesi'nde sokak satıcısı oldukları iddia edilen 2 zanlının üzerinde aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 3'ü kurusıkı 4 tabanca ile 6 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ. ve S.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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