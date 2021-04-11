Eskişehir'de yürüme engelli kadını telefonla dolandıran, Şanlıurfa'da yakalanan şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'de telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıttığı 83 yaşındaki yürüme engelli kadının 103 bin dolarını dolandırdığı gerekçesiyle Şanlıurfa'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kent merkezinde yaşayan A.S'yi telefonla arayan zanlı, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankada bulunan paranızı sahte belgelerle çekecekler. Bu kişileri takip ediyoruz." dedi.

Yaşlı kadından bankada bulunan parasını çekip apartmanın köşesine gelen polis memuruna vermesini isteyen şüpheli, şifrenin "yıldız" olduğunu söyledi.

Kent merkezindeki bankanın Bağlar Şubesi'nden 103 bin dolarını çeken yürüme engelli kadın, evinin köşesine gelen 20-25 yaşlarındaki kişiye "yıldız" şifresini söyleyerek paraları teslim etti.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan A.S, polise ihbarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekip, yaptığı detaylı çalışmada dolandırıcılık olayının şüphelisinin Ahmet B. olduğunu belirledi.

Zanlı Ahmet B, Eskişehir ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla Şanlıurfa'da yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada Türk lirası ve dolar ele geçirildi.

Ahmet B. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.