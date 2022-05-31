Eskişehir’deki Gezi Parkı eylemlerinde 10 gözaltı

Gezi Parkı eylemlerinin 9. yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir’de bir araya gelen TİP üyeleri, slogan atarak yürümek istedi. Köprübaşı’nda yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. 10 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Kemal ATLAN

Gezi Parkı direnişinin 9. yılı nedeniyle Eskişehir’de Köprübaşı Adalar Bulvarı bölgesinde sloganlarla yürüyüşe geçen 20 Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi gence polis müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı.

YÜRÜMELERİNE İZİN VERİLMEDİ

Taksim Dayanışması, Gezi Parkı eylemlerinin 9. yıl dönümü nedeniyle Eskişehir’de bir grup TİP üyesi sloganlar atarak yürümek istedi. Emniyet güçleri eylem yapanlara yasal izinlerinin bulunmadığını belirterek eylemlerini sonlandırmalarını istedi. Yürümekte direnen eylemcilere polis müdahale etti. Polis eylemcileri gözaltı yaptığı sırada eylemciler, ‘Her yer Taksim her yer direniş’, ‘Ali İsmail’den korkuyorlar’ şeklinde slogan attı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan 10 kişi, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü. Polisin gruba müdahalesini ve gözaltı yapmasını telefonuyla kaydeden bir kişiye ise polis, ‘Polis, kapat’ diyerek müdahale etti; daha fazla görüntü almasını engelledi.

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