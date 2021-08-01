Eskişehir’den Manavgat’a 4 TIR hayvan yemi desteği

Eskişehir Ticaret Borsası (ETB) Manavgat’ta ahırlarını ve yem ambarlarını yangında kaybeden çiftçilere 4 TIR hayvan yemi gönderiyor.
Eskişehir Ticaret Borsası, Manavgat’ta meydana gelen yangınlar nedeniyle, ahırlarını ve yem ambarlarını kaybeden çiftçilere destek vermek amacıyla bölgeye 4 TIR hayvan yemi gönderiyor.
“YANGINDAN KURTULAN HAYVAN VARLIĞIMIZ AÇLIKTAN ÖLMESİN”
ETB Başkanı Ömer Zeydan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yardım duyurusunu açıkladı. Zeydan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Eskişehir Ticaret Borsası olarak Manavgat/Antalya orman yangınlarında ahırlarını, yem ambarlarını, yem bitkilerini kaybeden hayvan üreticisi çiftçilerimize acilen 4 TIR dolusu hayvan yemi gönderiyoruz. Zaman laf üretme zamanı değil, icraat zamanıdır. Yangından kurtulan hayvan varlığımız açlıktan ölmesin! Çağrımıza anında olumlu cevap verip yem yardımı kampanyamıza tereddütsüz katılan Eskişehir Ticaret Borsamızın değerli üyelerine şükranlarımı sunuyorum.”