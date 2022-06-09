Eskişehirli fırıncılar ekmeğe zam istiyor

Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası ekmeğe zam talebinde bulundu. Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası, 210 gramı 3 lira olan ekmeğin 4 lira olması için Eskişehir Ticaret Odası’na başvurusunu yaptı.

Kemal ATLAN

Akaryakıt başta olmak üzere, enerji fiyatlarına yapılan son zamların etkisi iğneden ipliğe yansırken, Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası, 3 liradan sayılan ekmeğin 4 lira olması için uğraşıyor.

7 AYDA 3 KEZ ZAMLANDI

Eskişehir’de geçen Aralık ayında iki kez zam uygulanarak 210 gramı 2 lira 50 kuruştan satılan ekmek, son olarak Nisan ayında zamlanmıştı. 210 gramı 3 liradan satılan ekmeğin maliyetini kurtarmadığını belirten fırıncılar yeni bir zam yapma hazırlığında. Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası, 210 gramı 3 lira olan ekmeğin 4 lira olması için Eskişehir Ticaret Odası (ETO)’na başvurusunu yaptı.

Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası Başkanı Musa Kazım Mülazımoğlu, artan maliyetleri sebep olarak gösterdi ve 210 gram ekmeğin 4 lira olması için müracaatlarının olduğunu söyledi. Mülazımoğlu, “Doğalgaza yine zam geldi. Biz en son zam talebinde bulunduğumuzda unun çuvalı 220 liraydi, şimdi 360 lira. Bu devlet desteği olan unun fiyatı. Diğer çuval unun fiyatı ise 450’ye çıktı. Bu maliyetlerle 4 lira bile bizi kurtarmıyor” dedi.

SON KARARI ETO VERECEK

Ekmeğe zam başvurusu şuan ETO’da görüşme aşamasında. Zam talebinin uygulanıp uygulanmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.