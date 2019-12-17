Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 152. son bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. son bölümü ATV’de izleyicilerle buluştu. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen, Ozan Akbaba ve Naz Elmas’ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Sınırsızların kurduğu oyuna, oğlunun canını kurtarmak için dahil olan Tufan, yaptığı hatanın bedelini yine oğlunun canıyla ödemiştir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte EDHO 152. son bölüm izleme linki…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde; Orhan’ın ölümüyle eski dostların arasındaki düşmanlık son bulmayacak aksine ikilinin intikam hırsı katbekat artacaktır. Bu kayıpla ilgili iki taraf da birbirini suçlarken, masa üyelerinin tavrı gayet net olacak, Tufan’ın infazının biran önce gerçekleşmesi gerektiğini dile getireceklerdir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebileceksiniz.

EDHO FRAGMAN

EDHO 152. SON BÖLÜM İZLE

Tufan’a göre yaşanan kaybın tek sorumlusu olan Hızır ise hem bir babanın evladını kaybetmesinin ne demek olduğunu bildiğinden hem de Orhan’ı yeğeni olarak gördüğünden cenaze gününden önce kimsenin harekete geçmesini istemez.

Hatta ilk hamlenin de Tufan’dan gelmesi gerektiğini savunacaktır. Tufan ise içindeki öfkenin dinmesine izin vermeden intikamını almak adına kolları sıvar. Hızır’a karşı açacağı savaşta yenilgiye uğramamak için Çakırbeylilerle bir bağı olmayan eski ahbaplarını da cephesine katacaktır.

Yakın dost olan masa üyelerinin arasına kan girdiğini öğrenen Cengiz de Hızır’ı bitirmek için derhal harekete geçer. Tufan’ın acısından faydalanarak yapacağı planla bu krizi fırsata çevirmeye çalışacaktır.