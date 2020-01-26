Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm 2. fragman yayınlandı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 154. bölüm fragmanı bir hafta aradan sonra ekrana geldi. Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan dizinin yeni fragmanında heyecan doruğa çıktı. Hızır annesiyle konuştuktan sonra bir karar vermek zorundadır. Alpaslan ile İlyas Hızır’a yeni bir teklifle gelir. Eğer Hızır teklifi kabul etmezse devreye Tufan girecek. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 154. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 154. YENİ BÖLÜM 1.FRAGMAN

Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır. Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister. İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez. Diğer taraftan Hızır da büyük lokma olarak gördüğü Cengiz’in peşinde olacaktır.

Cengiz’i yok etmenin başına neler açacağını bilen Hızır, ardında hiçbir iz bırakmayacağı bir plan hazırlar. Çakırbeyliler, Tufan’ı kimsesizleştirecek olan bu hamlelerle tozu dumana katacaklardır. Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem’in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olacaktır.