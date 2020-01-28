Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. yeni bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 154. son bölüm izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. son bölümü yayınlandı. İzleyenlerin heyecanla takip ettiği dizinin son bölümünde Hızır’ın yokluğunda masanın ticaretini yürüten İlyas ve Alparslan çok büyük bir anlaşmanın eşiğine kadar gelir. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte EDHO son bölüm izleme ekranı ve diziden son haberler.

ATV ekranlarının en beğenilen dizileri arasında olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın bu akşamki 154. bölümü nefesleri kesti. Altan gücünü kaybetmeye başladığını düşündüğü Hızır’a karşı elini güçlendirebilmek adına Tufan’ı “büyük patron” yapma çabalarına başlamıştır. İşte Eşlkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 155. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 155. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

ATV’de her Salı yayınlanan ve sevilen dizinin bu akşam 154. bölümü izleyici ile buluştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 155. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM FRAGMAN

EDHO SON BÖLÜM İZLE

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 154. BÖLÜM ÖZETİ

“Ölmekten korktuğumuz bir yola çıksaydık eğer, sonumuz burası olmazdı…”

Bir sevdiğinin daha ardında kalan Hızır, yas tuttuğu bir aylık dönemde hem ailesinden hem de işinden çok uzaklaşmıştır. Onu tekrar ayağa kaldıracak kişi ise yine Hayriye Ana olacaktır. Hızır’ın yokluğunda masanın ticaretini yürüten İlyas ve Alparslan çok büyük bir anlaşmanın eşiğine kadar gelir. İran derin devletinin yolunu açtığı, Amerika karşıtı bir ekibin, silah ve mühimmat ihtiyacını karşılamak için masaya sunduğu bu anlaşma teklifi, dengeleri değiştirebilecek güçtedir. ‘Düşmanımın düşmanı dostumdur’ mantığındaki masa üyelerinin sıcak baktığı teklif, karlı olduğu ölçüde riskli olduğundan Hızır’ın tekrar işlerin başına geçmesi gerekecektir. Altan ise gücünü kaybetmeye başladığını düşündüğü Hızır’a karşı elini güçlendirebilmek adına Tufan’ı “büyük patron” yapma çabalarına başlamıştır. Bu aşamada Çakırbeylilerin yapılan büyük teklife yanaşmaması en çok Tufan’ın işine yarayacaktır. Bunun farkında olan İlyas ve Boran, yeni ortaklarla vakit kaybetmeden el sıkışmak istediğinden attıkları aceleci adımlarla silahların patlamasına yol açarlar. Kopacak büyük fırtınayı sükunetle bekleyen Hızır’ın asıl planı ise Ceylan’ın gelişiyle ortaya çıkacaktır.