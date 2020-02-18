Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 158. yeni bölüm fragmanı geldi mi? (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu akşam 157. bölümü ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümünde; Bicoların, yeğenleri Demet üzerinden kurdukları intikam planı, Boran’ın kolayca tuzağa düşmesine neden olmuştur. Tek dertleri kardeşlerinin ölümü olmayan Bicolar, Boran’ın masum sandığı Demet üzerinden, Hızır’a kaptırdıkları paraların da yerini öğrenmeye çalışırlar. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 158. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarında salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 157. bölümü izleyicisiyle buluştu. EDHO’nun son bölümünde; Paraların yeri ile birlikte Nasuh’un yaşadığı bilgisini de edinen Bicolar, çok geçmeden bu bilgiyi Altan ile paylaşırlar. Altan için her şey yolunda giderken Hızır için ise durum bunun tam aksidir. Hızır, Nasuh’u konuşturarak nihayet Feyyaz’ın hain olduğu öğrenen Damla’nın hayatının tehlikede olduğunu öğrendiğinde artık her şey için çok geç kalınmış olacaktır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 158. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 158. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 158. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızdaki linkte olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 157. SON BÖLÜM İZLE

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 157. BÖLÜM ÖZETİ

“Öldürdüler babamı reis!”

Bicoların, yeğenleri Demet üzerinden kurdukları intikam planı, Boran’ın kolayca tuzağa düşmesine neden olmuştur. Tek dertleri kardeşlerinin ölümü olmayan Bicolar, Boran’ın masum sandığı Demet üzerinden, Hızır’a kaptırdıkları paraların da yerini öğrenmeye çalışırlar. Masum birinin ölümüne neden olmaktansa bildiği her şeyi paylaşmaya razı olan Boran’ın anlattıkları, masanın Tufan üzerine kurduğu tüm planları boşa çıkaracaktır. Boran’ı öldürecek şey ise Bicoların silahından çıkacak kurşundan önce, sevdiği ve güvendiği kadının onu aldattığı gerçeğiyle yüzleşmek olacaktır.

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Paraların yeri ile birlikte Nasuh’un yaşadığı bilgisini de edinen Bicolar, çok geçmeden bu bilgiyi Altan ile paylaşırlar. Altan için her şey yolunda giderken Hızır için ise durum bunun tam aksidir. Hızır, Nasuh’u konuşturarak nihayet Feyyaz’ın hain olduğu öğrenen Damla’nın hayatının tehlikede olduğunu öğrendiğinde artık her şey için çok geç kalınmış olacaktır. Boran’ın düşmanlarıyla paylaştıkları yüzünden sadece para değil itibar da kaybeden masanın tüm bu yaşananların üstesinden gelmesi kolay olmayacaktır.