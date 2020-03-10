Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. yeni bölüm fragmanı geldi! (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 159. bölümü bu akşam yayınlandı. EDHO’nun son bölümünde; Masanın Altan ve Tufan’a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır’ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden olmuştur. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin’in hayatını riske atmıştır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

ATV ekranlarında salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 159. bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde; Boran’ı masadan gönderirken hiçbir işe karışmaması için uyarıda bulunan Hızır’ın sabrını taşıracak diğer bir hamle de çok geçmeden gelir. Kontrol edilmesi zor diğer bir isim olan Tufan, Boran’ın planıyla Bahar’ın öldüğünü öğrendiğinde bir intikam yemini daha eder. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 160. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 159. SON BÖLÜM İZLE

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 159. BÖLÜM ÖZETİ

“Boran’ı infaz edeceksiniz!”

Masanın Altan ve Tufan’a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır’ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden olmuştur. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin’in hayatını riske atmıştır. Başına buyruk yaptığı plan yüzünden dost, düşman herkesin hedefine girecektir.

Boran’ı masadan gönderirken hiçbir işe karışmaması için uyarıda bulunan Hızır’ın sabrını taşıracak diğer bir hamle de çok geçmeden gelir. Hastanede ölüm kalım savaşı veren Tekin’e atılan kurşunun hesabını sormak için derhal harekete geçen Boran, Bicoların evine yaptığı baskından sonra kötü bir sürprizle karşılaşır.

Kontrol edilmesi zor diğer bir isim olan Tufan, Boran’ın planıyla Bahar’ın öldüğünü öğrendiğinde bir intikam yemini daha eder. Aynı anda hem düşmanlarının hem de dostlarının menziline giren Boran’ın kurtuluşu artık neredeyse imkansızdır.