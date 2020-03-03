Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam neden yok? EDHO yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? 3 Mart ATV yayın akışı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu akşam yayın akışında yer almıyor. Dizi takipçileri ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? ve EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularını merak ediyor. İşte dizinin bu akşam neden yayınlanmadığı hakkındaki bilgiler.

Her hafta salı akşamı ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve yayınlandığı günden beri büyük bir izleyici kitlesine ulaşarak izleme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam ekranlara gelmeyecek. Yayın akışında yer almayan dizinin neden bu hafta yayınlanmayacağı diziyi takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. ‘EDHO neden yok?’ ve ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?’ sorularının yanıtını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 3 Mart 2020 yayın akışında yer almıyor. EDHO dizisi bu hafta Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı nedeniyle yayınlanmayacak. Kupa maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşacak ve mücadele saat 20.30’dan itibaren Atv ekranlarından yayınlanacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü gelecek hafta (10 Mart) yayınlanacak.

3 MART ATV YAYIN AKIŞI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Masanın bir ayağı sallanıyor!

Uğradığı ihanet yüzünden gözü dönen Boran, başına buyruk hareket ederek Demeti kaçırmış, bu hareketiyle bir kere daha masanın güvenini sarsmıştır. Bicoların kurduğu oyuna karşılık olarak yaptığı planla, Demet’i rehin alarak onu kurtarmaya gelen herkesten intikamını almayı amaçlamaktadır; fakat işler planladığı gibi gitmez. Çakırbeyli hanesine yapılan beklenmeyen bir ziyaret olayların seyrini değiştirecektir. Nasıl yaşayacağından çok düşmanlarının nasıl öleceğini düşünen Boran, kendi yöntemleriyle Bicolara bir bedel ödetmeye çalışırken dostlarını da etrafında istemez. Ateşin üzerine üzerine giden Boran bu tavırlarıyla masanın tepkisini toplamaya devam edecektir.

En başta, söz konusu ihanet olduğunda, oğlunun dahi gözünün yaşına bakmamış olan Haşmet’in kabullenemeyeceği bir durumdur bu. Masanın aleyhine hareket eden üyelerin akıbetini oylamaya açma yetkisi bulunan Hızır, oylanacak kişi bir dostu olmasına rağmen, masayı toplantıya çağıracaktır. İlyas, Behzat ve hatta Tipi, düşman sevindirmemek adına Boran’ın yaşaması için oy kullanacakken ölümü için kalkan bir el herkesi şaşırtacaktır. Hızır’ın masa toplantısından sonra ilk işi düşmanlarıyla savaşına devam etmek olacaktır. Tufan’la olan husumetinde araya giren Bicolarla birlikte onlarla iş yapan Altan ve Sınırsızları da yok etmeyi amaçlayan Hızır, yeni bir operasyon için kollarını sıvayacaktır.