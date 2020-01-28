Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a sürpriz isim!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a bir yeni oyuncu daha katıldı. Menajeri, oyuncu Bülent Çetinaslan’ın EDHO’da rol alacağını duyurdu.
Onur Tan’ın yönetmenliğini üstlendiği, Oktay Kaynarca’nın başrolde yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a, Sanem Çelik ve Olcay Yusufoğlu’nun ardından yeni bir oyuncu daha katıldı.
Arka Sıradakiler’ dizisinin ‘Oktay’ı Bülent Çetinaslan, EDHO’da rol alacak. Oyuncunun menajeri, “Değerli oyuncu Bülent Çetinaslan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın kadrosunda. Hayırlı olması temennisiyle” ifadelerini kullandı.