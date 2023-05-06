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6 Mayıs 2023
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Eskort randevulu icra tuzağına 15 tutuklama

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Eskort ilanları ile tuzaklarına düşürdükleri vatandaşlar hakkında icra takibi başlatma tehdidiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik Denizli, Antalya, Manisa ve Aydın’da 17 adrese yapılan baskında 17 kişi yakalandı.

Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında cübbeli fotoğraflarını kullanarak kendilerine avukat süsü verdikleri ve bu şekilde tanıttıkları, yazışmalarında da hukukçu olduklarını gösteren ya da hukuk bürosu ibareleri bulunan ifadeler kullanarak, tuzaklarına düşürdükleri vatandaşları dolandırdıkları ortaya çıktı.

Olayla ilgili olarak polisin ulaştığı 109 mağdur ifade vererek şikâyetçi oldu.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı’na ifade verdi.

Şüphelilerden 15’i Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanırken, 2 şüpheli savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında olayın detayları da ortaya çıktı.

Sosyal medyada sahte eskort ilanları veren şüphelilerin, kendileri ile temasa geçen kurbanlarına randevu oluşturdukları, daha sonra randevulara gelmedikleri gerekçesi ile yasal süreç başlatmakla korkuttukları belirlendi.

‘MESAJLA BİLDİRİYORLARDI’

Şüphelilerin, kurbanlarına, “Randevu talebinde bulunup herhangi bir randevu iptali olmadan ve haklı sebep sunulmadan tarafınızca görüşmeye gelinmemiş ve herhangi ödeme yapılmadığından masaj salonunun 33 bin TL maddi zarara uğradığından bahisle, taraflar arasında uzlaşma kabul beyanı sağlanırsa, dava dosyası iptali ve işlem masrafları dahil olmak üzere 3 bin TL ödemenin muhasebe hesabına aktarılması halinde dava dosyasının iptalinin sağlanacağı” şeklinde mesajlar atarak korkuttukları ortaya çıktı. Yapılan aramalarda çok sayıda telefon, simkart ve banka kartına da el kondu.

Alaturka Online
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