Esnaf, Babacan’a böyle dert yandı: Ülkeyi perişan ettiler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye’yi gezmeye devam ediyor. Partisinin ilçe kongrelerine katılmak üzere Antalya’ya giden Babacan, Kepez’de vatandaşlarla bir araya geldi.

İktidarı Babacan’a şikayet eden Kepezli esnaf, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“ÜLKEYİ PERİŞAN ETTİLER”

“Yeter, halk isyan ediyor, isyan. Bunu kabul etsinler artık. Halk isyanda, esnaf isyanda. Ülkeyi eroin, kokain ülkesine çevirdiler. Çala çala bitiremediler. Vatan bizim, millet bizim, asker bizim, polis bizim. Ülkeyi perişan ettiler.”

“EMEKLİYE ÖLÜ GÖZÜYLE BAKILIYOR”

Yugoslavya göçmeni bir Arnavut olduğunu söyleyen vatandaş ise Babacan’ın “İşleriniz nasıl gidiyor” sorusuna, “Tek kelimeyle kötü” yanıtını verdi. Esnaf, “Bu zamana kadar böyle bir şey görmedim. Esnafın tam iş yapacağı zamanlarda örneğin anneler günü, babalar günü, Ramazan Bayramı esnafın iş yapacağı zamanlar. Dükkanlarımız hep kapalıydı. Esnaf sokaklarda oturuyordu” diye devam etti.

“Esnaf, çiftçi emekli tüm vatandaşlarımız sıkıntıda” diyen Babacan’a esnaf, “Emekliye zaten ölü gözüyle bakılıyor” sözleriyle karşılık verdi.

“67 YAŞINDAYIM, BÖYLE DÜZEN GÖRMEDİM”

Emekli infaz koruma baş memuru olduğunu söyleyen bir vatandaş, “27 yıl hizmet ettim bu devlete. Yaşım 67, ben daha böyle bir düzen görmedim. Pandemide hep içeride kaldık. Çok vahim bir olay. Allah sizin yardımcınız olsun, inşallah bu memleketi siz düzelteceksiniz. Ben eminim ve size güveniyorum” dedi.

“OYUMUZ SİZİN, HESABINI SORUN”

Bir diğer vatandaş ise Babacan’dan isteğini şu sözlerle aktardı:

“Bütün oylarımız sizin, bir tek dileğimiz var. Başa geldiğiniz zaman bu hesapları sorun. Bizim sizden tek isteğimiz bu. Bizi bu hallere düşürdüler, hesabını sorun. Biri sizin elinizde diğeri bizim elimizde artık. Yolunuz açık olsun.”

“GENÇLERİMİZİN ARKASINDA DURUN”

Babacan, “Gençlik, ‘Okullarımızı bitirdiğimiz zaman arkamızda olsunlar’ diye önerilerde bulunuyorlar” diyen bir vatandaşa “Haklılar, şu anda gençlerin en önemli problemi işsizlik” sözleriyle karşılık verdi.

Vatandaş, “Ben videolarınızı izliyorum, sosyal medyadan da sizi takip ediyorum. Kepez’deki emekçi kadınlarımızın size çok selamları var” dedi.

İlginizi Çekebilir Ali Babacan’dan Sedat Peker açıklamasıİlginizi Çekebilir Ali Babacan’dan ittifak açıklaması