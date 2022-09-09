Esnaf: Çalanlara çırpanlara af çıkarıyorlar, 35 yıldır vergi veriyorum benim suçum ne?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul’da esnaf ziyaretlerine devam etti. Bir esnaf, Akşener’e “Çalanlara çırpanlara af çıkarıyorlar, 35 yıldır vergi veriyorum benim suçum ne? İsyanımız adaletsizlik, haksızlık” diye isyan etti.

Fırat FISTIK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’da esnaf ziyaretlerine devam etti. Maltepe’ye gelen Akşener, esnafı ziyaret ederek dertlerini dinledi.

“Ben bu ziyaretlerde başka partiyi bir kere daha yermedim, kendi partimi övmedim, propaganda yapmadım. Burası önemli, burada sorunlar duyulsun, basın alsın versin istiyorum” diyen Akşener’e esnaf şunları söyledi:

* “Kuruyemişçi: İşler malum durgun. Pandemiden önce biraz kötüledi sonra daha kötü oldu. İnşallah siz gelirseniz daha güzel olacak. Sizi başımızda görmek isteriz.

“SİFTAH YAPMADIĞIMIZ GÜNLER BİLE VAR”

* Giyim mağazası sahibi: Kiralarımız, masraflarımız yüzde 30-40 zamlandı. Siftah yapmadığımız günler bile var. Bugün sadece bir müşteri geldi. Yapmacık olarak söylemiyorum, buna inanın. Candan bir ana, abla olduğunuz için söylüyorum.

* İplikçi: İşler durgun. Mallarımıza çok zam geldi. Elektrik, doğalgaza da zam yaptılar. Nereye kadar gideceğimizi bilmiyoruz. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Zam geldikçe batıyoruz. Bakalım ne olacak? 2,5 yıla göre aynı değil. Tüm elemanlarımız etiket değiştirmekle uğraşıyor. Haftada bir değiştiriyoruz.

“BURADA BİR NEVİ MUHASEBECİLİK YAPIYORUZ”

* Eczacı: Başka bir şey demeye gerek yok. Sağlıktan daha çok ticarethaneye dönüştüğü için burada bir nevi muhasebecilik yapıyoruz. Para tahsis etmeye çalışıyorsunuz. Devletin yapması gerekeni siz yapıyorsunuz. ”

Akşener’in yanına gelen bir üniversite öğrencisi ise “KYK yurtlarında 3 kişilik odaya 6 kişi sığdırıyorlar. Bana çıktı. Seneye gireceklerde de test kitapları 150-160 lira. Nasıl alsınlar? Babam emekli. Emekli maaşıyla geçiniyoruz” dedi.

“İSYANIMIZ ADALETSİZLİK, HAKSIZLIK”

İYİ Parti lideri Akşener’in “İşler nasıl?” diye sorduğu bir esnaf ise, “Büyük sıkıntılarımız var. Ben konuşmak istemem. Sadece susuyorum. 55 yaşındayım, 55 sene bu ülkeye vergi verdim. Bir kişi gelip sormadı, siz hariç. Çalanlara çırpanlara af çıkarıyorlar, 35 yıldır vergi veriyorum benim suçum ne? İsyanımız adaletsizlik, haksızlık” ifadelerini kullandı.

22 YILLIK AYAKKABICININ İSYANI

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in son durağı ise bir ayakkabı dükkanıydı. 22 yıldır aynı iş yerini işleten ayakkabıcı Akşener’e şöyle dert yandı:

* “4,5 senede altımızdaki arabamız, her şeyimiz gitti. Satmak zorunda kaldık. Elektrik parası 17 bin lira geliyor buraya. 2,5 yıl önce en fazla 4,5 gelmiştir. O da klimaları yakıyorduk.

* Bugün iki kişiye satış yaptık. Milletin alım gücü zayıf. Cepten gidiyor tamamen. Ayakkabılara bir günde yüzde 100 zam geliyor.

* En ucuz çocuk ayakkabısı 350 lira. Lüks markalar 1500 liraya çıkıyor. 50 lira kazanıyorsam 25 lira indirim yapıyorum dönsün diye. Ayakta durması için. Üç tane kızım var üçünü de buraya aldım elemana para vermemek için.”

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