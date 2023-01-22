Esnaf CHP’li Tekin’e dert yandı: Zamlardan sonra ayda 50-60 bin TL içeri giriyorum

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Aksaray’da esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Tekin, bölgedeki esnafın da sorunlarını dinledi.

‘YÜZDE 50’DEN FAZLASI YABANCI’

Metroda çalışan güvenlik görevlisi, bölgenin yüzde 50’sinden fazlasının yabancı olduğunu belirterek, “Hafta içi gelseniz burası çok kalabalık. Hepsi yabancı. Çapa’dan Eminönü’ne kadar çoğu yabancı. Şu anda kendi ülkemizde yabancıyız. Lokantaları gördünüz. Yabancılar nedeniyle fiyatlar yüksek. Taksiye binemiyoruz. Mala zarar veriyorlar, tepki gösterince üstümüze geliyorlar. Akşam 22.00’den sonra dışarı çıkıyorlar. Kontrol edilemez hale geliyor” ifadelerini kullandı.

‘HER GÜN DAHA KÖTÜYE GİDİYORUZ’

Aksaray bölgesinde çalışan bir vatandaş ise, kontrolsüz bir göç olduğunu ve çözüm istediğini söyleyerek, “Burada çalışanlar hariç herkes yabancı. Bütün ülkenin muzdarip olduğu bir konu. Bizim halkımız bunları hak etmiyor. Her gün daha kötüye gidiyoruz” dedi. Tekin ise, “41 ülkenin vatandaşıyla İstanbul’da tanıştım” dedi.

‘AYDA 50-60 BİN TL İÇERİ GİRİYORUM’

Lokanta işleten esnaf ise kiraların yüksek olduğunu, işlerinin de durgun olduğunu söyleyerek, “Bizim beliimizi elektrik su doğalgaz kırıyor. Üçü 30 bin TL’ye yakın geliyor. Sanayi elektriği. 3 sene önce 10 bin TL’yi geçmiyordu. İşlerimiz durgun. Hiçkimse yok. Şu anda işçi çalışmak ticaret yapmaktan daha iyi. İçeri giriyoruz. 8 senelik lokantacıyım. Pandemide kafa kafaya idi. Şimdi zamlardan sonra ayda 50-60 bin TL içeri giriyorum. Gider çok. Hala marketlerde fiyatlar artmaya devam ediyor. 250 gram tereyağı 47 TL. Bir kilo 35 TL idi. Kapatsam bir türlü, çalışsam bir türlü” diey konuştu.

İSTANBUL’UN YERLİLERİ GÖÇ EDİYOR

SÖZCÜ’ye açıklama yapan Gürsel Tekin güvenlik konusuna dikkat çekerek, “O bölgeye baktığımızda çoğunlukla dünyanın çeşitli ülkelerinden, Afganistan’dan, Ortadoğu’dan çeşitli nedenlerle Türkiye’ye gelmiş insanlarla sohbet ettik. Tarihi Yarımadaya baktığımızda neredeyse yüzde 70’i yabancılar. Daha önce İstanbul’da mülteci ve göçmen haritası açıklamıştık. O haritanın üstünden 1 buçuk yıl geçti. 1 buçuk yıl sonra acaba bir değişiklik var mı, Somali Mahallesi’ne, Afrika Mahallesi’ne bakalım dedik. Hiçbir değişiklik olmadığı gibi yeni göçlerin geldiğini de gördük. Çok büyük bir sıkıntı, sorun ve sefalet var. Metronun önünde güvenlik menuplarıyla görüştüm. Belli bir saatten sonra ciddi sıkıntı çektiklerini ifade etti. Kısaca, Tarihi Yarımada tarih olmuş” ifadelerini kullandı.

‘ÖTEKİ TÜRKİYE’DE İŞLERİ İYİ GİTMİYOR’

Tekin, “Yerli halk çok azalmış. 2018 yılından itibaren çok ciddi göç başladı İstanbul’da belki ilk kez. İstanbul’un kuruluşundan itibaren biraz inceledim. Birinci Dünya Savaşı’nda biraz göç olmuş, onun dışında sürekli göç alan İstanbul’un çok ciddi bir şekilde göç verdiğini, İstanbul göç sıralamasında da Fatih’in, özellikle Tarihi Yarımada’da, 1. sırada olduğunu gördük. İstanbul’da ilk kez resmi rakamlara göre 650 bin, gayriresmi rakamlara göre 1 milyon insan göç etmek zorunda kaldı. Önümüzdeki günlerde daha çok göç olacak gibi görünüyor. Öteki Türkiye’de işler hiç iyi gitmiyor” dedi.