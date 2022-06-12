Esnaf iflasını böyle duyurdu: Teveccühünüzden dolayı…

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir fırıncı artan enerji ve kira maliyetlerini karşılayamadı ve iflas etti. Esnaf, iflasını ise işletmesinin camına yapıştırdığı, ‘Kapattık, elektrik, doğalgaz ve fahiş zamlar’, ‘Kapattık, Nur ekmek yerine biz olalım diyenlerin yüksek kira teklifleri’, ‘Kapattık, İlginiz ve teveccühünüzden dolayı teşekkür ederiz’ notlarıyla ile duyurdu.

Elektrik, doğalgaz, kira ve diğer girdi maliyetlerinin yükselmesinden dolayı iş yapamaz duruma gelen esnaf kepenk kapatıyor.

ESNAF İFLASINI CAMI YAPIŞTIRDIĞI NOTLARLA DUYURDU

Konya’nın Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Kahramanlar Caddesi’nde bulunan Nur ekmek firması artan maliyetlerini karşılayamadı ve iflas etti. Fırın sahibi, iflasını işletmesinin camına yapıştırdığı notla duyurdu.

İşletmenin camındaki afişlerde, “Kapattık, elektrik, doğalgaz ve fahiş zamlar”, “Kapattık, Nur ekmek yerine biz olalım diyenlerin yüksek kira teklifleri”, “Kapattık, ilginiz ve teveccühünüzden dolayı teşekkür ederiz” notları yer aldı.

“ESNAF PERİŞAN”

AKP iktidarının yanlış ekonomi politikaları nedeniyle esnafın çıkmaza sürüklendiğini söyleyen İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Konya’da iflas eden esnafımızın boşalttığı dükkânının camına astığı afişler ülkemizin geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Bu ekonomik istikrarsızlık devam ettiği sürece esnafımız kepenk kapatmaya devam edecektir. Küçük esnaftan sanayicimize tüm sektörler artan girdi maliyetleri ve fahiş zamlarla tezgâhını, fabrikasını işletemez hale gelmiştir. Akaryakıta, elektriğe, doğalgaza yapılan fahiş zamlar esnaf ve sanayicimizi nefes alamaz hale getirmiştir” dedi.

“ERKEN SEÇİM ŞART”

“Vatandaşımız da bu istikrarsızlıktan ciddi şekilde etkilenmiş durumda” diyen Yokuş, “Başta dar ve sabit gelirliler olmak üzere milyonlarca vatandaşımız en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamamaktadır. Bu da başta esnafımız olmak üzere bütün kesimleri olumsuz etkilemektedir. Bu dar boğazdan çıkmamız için erken seçim şarttır. Ülkemiz bu ekonomik krize, bu toplumsal buhrana 1 yıl daha dayanamaz. AK Parti iktidarının ülkeyi getirdiği içinden çıkılamaz durumun tek çözümü sandıktan geçmektedir” ifadelerini kullandı.

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