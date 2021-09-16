CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kırklareli'de esnaf ziyaretlerinde bulundu. Kılıçdaroğlu Kırklareli'de yurttaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Birçok yurttaş Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı olması için temennilerini dile getirdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #cumhurbaşkanı #chp #kırklareli #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Esnaf “İnşallah sizi Cumhurbaşkanı olarak görürüz!” dedi! Kılıçdaroğlu bakın ne cevap verdi!