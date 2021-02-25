Esnaf isyanda: Menüde coronavürüs mü satıyoruz

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Partisinin Rize kongresine katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın salonun dolu olması ile övünerek, “Bakın salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz salon lebaleb dolu” sözlerine esnaflardan tepki geldi. Aylardır kapalı olan esnaf, “Bizim suçumuz ne” diyerek isyan etti. SÖZCÜ yurt genelindeki esnafa bir dokundu bin ah işitti. İşte o tepkiler…

Meyhane işletmecisi Serhat Saymadi: Fedakarlık gösterdik. Hükümet ‘lebaleb’ dolu salonlarda fiziki mesafenin yok sayıldığı, kongreler yapıyor. Esnafın işletmesinin kapalı olmasının hiçbir mantıklı gerekçesi yok. Esnaf adaletsizliğe uğradığını düşünüyor.

Restoran-Bar işletmecisi Can Güçyener: Bu kadar denetimli bir şekilde işleyen süreç varken bir anda biz günah keçisi ilan edildik. İstihdam da sağlıyoruz. O kongrelerdeki kalabalığı ve kuralsızlığı görünce benim kanım donuyor. Perişan olduk.

Kafe Sahibi Seyit Can Uğur: Aylardır kapalıyız. Verdikleri kira desteğinden de faydalanamıyoruz. İş yerlerimiz kapalı ama binlerce insanla kongreler yapılabiliyor. Biz menüde corona satmıyoruz. Tedbirler kurallar sadece bizim için mi? Corona sadece bizi mi hasta ediyor anlamadım. Resmen esnafla dalga geçiyorlar. Benim mekanımda in cin top oynuyor, batıyorum. Ama kongreler lebaleb doldu diye övünüyorlar. Orada virüs yok mu? Biz müşterilere corona servisi mi yapıyoruz? Cezasını biz çekiyoruz.

Kahvehane işletmecisi Erhan Menekşe: Kongrelerde virüs bulaşmıyor mu? Kahvehanelerde, lokantalarda mı virüs kol geziyor? Fiş kesmiyoruz, fatura kesmiyoruz, kazancımız yok. Her ay da bunların vergilerini ödüyoruz. Yarın kredi kartlarımız patlayacak. Eşimizden dostumuzdan borç alıyoruz. Yarın dükkânı açsak bile, borçları ödemeye çalışacağız.

Tespih üreticisi Fatih Erbabacan: Pandemi kısıtlamaları yüz yüze alışverişi bitirdi. İşler düştü. Kendilerine gelince lebaleb ile her şey muhteşem, bize gelince pandemi var deniliyor. Kongrelerde coronavirüs yok, kıraathaneler, kafeler, restoranlar, çarşı-pazarlarda bulaş riski var öyle mi. Milletin aklıyla alay ediyorlar resmen.

Butik işletmecisi Sena Palamut: Bizler bu durumdayken kongrelerin yapıldığı salonların tıklım tıklım olmasına yorum bile yapamıyorum. Hayretler içerisindeyim. Şu caddede 10 esnaf varsa 7’si kapalı. Borç harç içinde perişan durumda olan çok esnaf var.

Kafe sahibi Feridun Uyanık: Esnaf olarak ciddi sıkıntılarımız var. Aylardır kapalıyız. Açıkçası burada büyük bir tutarsızlık görüyoruz. Bu bizim için çok rahatsız edici bir durum. Neden ayrıcalık yapılıyor? Külfetin tamamı bir sektöre yükleniyor.

Kafe işletmecisi Kadri Doğan: Vakaların artmasında sanki tek sorumlu kafelermiş gibi bir algı yaratıldı. AVM’ler açık, kayak merkezleri tıklım tıklım. Bunun da ötesinde kongrelerde iğne atsanız yere düşmeyecek bir kalabalık oluşuyor. Kafelerde 3 kişinin oturmasıyla virüs bulaşıyor ama binlerce kişi bir araya gelince virüs nasıl bulaşmıyor, birisi bize anlatsın. Siyasiler cenaze namazlarında dip dibeler. İşletmelerimizi hâlâ açtırmayacaksınız bari destek olun. Artık dayanacak gücümüz kalmadı.