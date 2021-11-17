CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş esnaf ziyaretlerinde bulundu. Kılıçdaroğlu ile ile esnaf arasındaki "kırmızı halımız yok, montuma basıp geçin" şeklindeki diyalog dikkat çekti. Esnaf montunu yere serdi ancak Kılıçdaroğlu üstüne basmadan geçti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #mansuryavaş #esnafziyareti #chp #cumhuriyethalkpartisi #haberler #haberizle
Anasayfa Alaturka Online Esnaf montunu Kılıçdaroğlu’nun önüne serdi! Kılıçdaroğlu ve Yavaş’tan büyük alkış alan ziyaret!