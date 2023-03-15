Esnaf Odaları Birliği: Esnaf, iktidarı sandığa gömer

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Cengiz Üstün, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser ve diğer esnaf odalarının başkanları da katıldı. EYT konusunda esnaf ve sanatkarların mağdur edildiğini belirten ATSO Başkanı Cengiz Üstün, iktidarı sert sözlerle eleştirdi.

“GERÇEKTEN ÜMİTLİYDİK”

EYT ile ilgili esnaf ve sanatkarların taleplerini Çalışma ve Sosyal Bakanı Vedat Bilgin’e aktardıklarını ancak sonuç alamadıklarını ifade eden Başkan Üstün, şunları söyledi:

“Bizler oda başkanları, birlik başkanları sağ olsun federasyon başkanlarımız ve TESK nezdinde bu konuyla ilgili özellikle son 6 aydır birçok görüşmelerimiz olmuştu ki konunun ilgili tarafı özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile de birçok defa toplantılarımızda bunları dile getirdik ve cevaben de aldığımız konuları sizler yakından takip ettiniz. Yani biz gerçekten ümitliydik.

Sayın bakan çok ciddi bir çalışma yaptığını dolayısıyla sadece yaşa takılanlar değil birçok mağduriyetin de gözetilerek ince ve hassas bir çalışma ile birlikte bu yasanın çıkacağını ve bu mağduriyetlerin giderilmesi noktasında cevaplar almıştık. Nihayetinde gördük ki maalesef sadece 9 bin iş günü norm birliği yapılmadığı gibi bugün esnaf primini 9 bin, 10 bin iş günü yatırıp aldığı maaşın diğer 5 bin iş gününden az olduğunu bununa birlikte birçok sıkıntının da hiçbir şekilde gözetilmeden çalışma yapılmadığını da maalesef sonuç olarak gözlemlemekteyiz”

“HİÇBİR CEVAP ALAMADIK”

“Burada seçime gidiyoruz. Şimdi siyasi partilerimiz sahaya inecek. Hepimizin işyerini, pazaryerini ziyaret edecek” diyen Üstün, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Dolayısıyla bugün 2 milyon 250 bin sanatkar ve esnaf ailesiyle birlikte 11-12 milyon kişi. Burada sayın Vedat Bilgin bakanımız bu konuyla ilgili çıkıp kamuoyuna bunların neden olmadığını açıklamak durumunda.

Şimdi bugün biz konuşuyoruz biz her siyasi partiye eşit durumdayız. Her türlü siyasi parti arkadaşımız da var fakat burada gerçekten çıkıp 2 milyon 250 bin esnafa ve yanında çalıştırdıklarıyla birlikte bu sorunun cevabını vermek durumundadır. Ben defalarca gücümün yettiği nispetinde Afyonkarahisar yerelinde bunları sorduk. Hiçbir şekilde cevap alamadık”

“2023 YILI SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ”

14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimin önemine vurgu yapan Başkan Cengiz Üstün, şöyle konuştu:

“Şahsım adına konuşuyorum; dolayısıyla esnaf iktidarı sandığa gömer. Hassas bir noktadan geçiyoruz ki bana göre 2023 yılı seçimi çok önemli. 11 ilde bir afet yaşandı 11 ildeki esnaf sayımız ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar 311 bin bu esnafımızın evleri dükkânları yıkılmış o küçücük sermayeleri göçük altında kalmış artık can kayıplarını söylemiyorum öleni geri getiremeyiz fakat burada bizim esnaf ve sanatkârımızın ya da işverenimizin yanında çalıştırdığı işçi sağsa maaşa bağlanacak öldüyse ailesine maaşı bağlanacak.

Esnaf ve sanatkârımız sermayesi yok, evi yıkılmış, dükkânı yıkılmış göçük altında kalmadıysa çıktıysa bugün inanın çok zor durumda. Şimdi biz depremle ilgili birtakım yardımlar yaptık Afyonkarahisar olarak oraya ulaştık, artık ihtiyaçlarımız çok farklı noktalarda bunu da devlet büyüklerimizin gözeterek acilen torba yasada tek bir madde ile esnaf ve sanatkârımızın mağduriyeti giderilmeli.”