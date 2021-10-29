Esnaf ve sanatkar büyük çıkmazda

Önce pandemi, sonra döviz kurlarındaki artış ve hayat pahalılığı her sektörde derin bir yara açtı. 2021 yılının ilk dokuz ayında, 57 bin 656 şirket ve ticari işletme kepenk kapattı.

Deniz AYHAN

Önce pandemi, sonra döviz kurlarındaki artış ve hayat pahalılığı her sektörde derin bir yara açtı. 2021 yılının ilk dokuz ayında, 57 bin 656 şirket ve ticari işletme kepenk kapattı.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, “Esnaf kepenk indiriyor, tarımda girdi maliyeti arttıkça artıyor. Vatandaş ekonomik çıkmazda, Hazine Maliye Bakanı ortada yok. Halkın da dayanacak gücü kalmadı” dedi.

Dolar kurundaki artış nedeniyle her sektörde fiyat artışı yaşandığını esnafın da işin içinden çıkamadığını ifade eden Şevkin, TOBB verilerine göre bu yılın ilk dokuz aylık döneminde toplam 11 bin şirketin tasfiye edildiğini, 24 bin 359 şirketin ve gerçek kişi ticari işletmesinin kapandığını, 21 bin 589 şirket ve ticari işletmenin ise re’sen (daha önce kapandığı halde kapanış işlemi yapılmayanlar) kapatıldığını ifade etti.

ÖNLEM ALINMIYOR

İktidarın ekonomiye dair hiçbir önlem almadığına işaret eden, tüm bunlar yaşanırken Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın ortalarda görünmediğini kaydeden Şevkin, aynı dönemde 71 bin 344 esnaf ve sanatkarın esnaf sicilinden terkin edildiğini, terkin edilenlerin sayısının geçen yıla göre 1626 adet arttığını vurguladı.

ÇİFTÇİNİN İNEĞİ HACZEDİLİYOR

Tarımda girdi fiyatlarındaki artış tüm hızıyla sürerken CHP’li Şevkin, “Asıl artışlar açıklanandan çok daha fazla. Çiftçinin traktörü, tarlasındaki ürünü, ahırındaki ineği bile haczediliyor” dedi ve şunları söyledi: “Son bir yılda enerji ve yağ giderleri yüzde 21.7, gübre giderleri yüzde 66.7, yem fiyatları yüzde 31.3, makine bakım giderleri yüzde 26.5 oranında artış gösterdi. Halkın artık dayanacak hali kalmadı.”