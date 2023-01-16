Esnafa ateş edip silahını düşürünce canından oldu

Ümraniye’de iki sürücü arasında sanayi sitesi önünde yol kavgası yaşandı. Kavga eden iki sürücüye sanayi sitesi esnafı müdahale etmek istedi.

ESNAFA ATEŞ ETTİ

Sürücünün biri olay yerinden ayrılırken diğeri bu sefer esnafla kavga etti.

Sürücü ateş ederek 4 esnafı yaraladıktan sonra silahını düşürdü.

SİLAHINI DÜŞÜRDÜ, CANINDAN OLDU

Düşen silahı alan bir esnaf sürücüye ateş edip öldürdü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı. (DHA)